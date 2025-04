«No puedo mentirle al Presidente, su aceptación es muy baja», reconoce diputado arcista

El legislador Gustavo Vega indicó que el mandatario no tiene cercanía al pueblo, razón por la cual no conoce la percepción que se tiene de él.

eju.tv / Video: Fides

El diputado arcista Gustavo Vega pidió este lunes a sus colegas y al entorno del presidente Luis Arce no mentirle y reconocer que su aceptación entre la población «es muy baja».

«Tenemos que ser realistas, no puedo mentir a mi Presidente, al pueblo boliviano ni a mí mismo porque ustedes deben hacer encuestas en la calle para saber qué aceptación tiene nuestro Presidente, obviamente la aceptación es muy baja», afirmó el legislador.

El presidente Arce fue proclamado el sábado como candidato presidencial del Bicentenario 2025–2030 por 15 municipios del Valle Alto de Cochabamba, junto a diversas organizaciones sociales afines al Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP).

A pesar de esa muestra de apoyo, Vega se mostró más crítico y sostuvo que ve al mandatario «debilitado» por tres motivos.

«El tema de la pospandemia lo ha debilitado bastante, luego viene la división interna, prácticamente no han aprobado ni un solo crédito cuando necesitábamos para oxigenarnos, y por última la escasez del dólar y el diésel son cosas que realmente le han defenestrado y le han hecho quedar muy mal al Presidente y por eso está con bajo apoyo y él sabe», manifestó el diputado.

Vega agregó que el Presidente «está consciente» de su bajo nivel de aceptación y que él lo sabe porque está de forma permanente en contacto con la ciudadanía, motivo por el cual exhortó a sus colegas y al entorno cercano de Arce «no mentirle».

«El presidente Lucho está consciente si tiene apoyo o no y lo que tenemos que pedir a los que están más cercanos a su entorno es que no le mientan, no hay que mentir a nuestro líder, al final de cuentas él está un poco separado del pueblo boliviano porque no le dejan acercarse y los que realmente estamos a diario con el pueblo sabemos cuál es la opinión sobre el Presidente», declaró el diputado.