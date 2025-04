No solo es el combustible, Transporte pesado reclama por el mal estado de las carreteras; anuncia reunión con el Gobierno

La Cámara del Transporte de Bolivia se reunirá este próximo miércoles con el Viceministerio del Transporte en la ciudad de La Paz junto a otros sectores afectados

Paola Cadima







Fuente: Unitel

Desabastecimiento de combustible y el mal estado de las carreteras son algunas de las preocupaciones que aqueja el sector del transporte pesado. Ante esta situación, la Cámara del Transporte de Bolivia se reunirá este próximo miércoles con el Viceministerio del Transporte y otras instituciones, para hacer escuchar sus demandas.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Estamos cansados, es más, debo hacer conocer a la población boliviana que el miércoles vamos a llevar unas de unión en La Paz con la ente matriz que es el Viceministerio de Transporte, todas las cámaras departamentales”, dijo a UNITEL Héctor Mercado, presidente de la Cámara de Transporte.

De acuerdo al representante del sector, son una serie de dificultades por las que vienen atravesando, lo cual les está generando multas y pérdidas.

[Foto: Paola Cadima – UNITEL] /

“Tenemos los problemas de los contenedores que no están cumpliendo y estamos pagando multas, tenemos el problema de ASPB en lo que es el Perú, tenemos el problema de la Aduana, tenemos las fronteras que están con mucha tardanza en pasar”, señaló.

Mercado manifestó además, que en la reunión que se sostendrá este miércoles en la Sede de Gobierno se dará a conocer cuál es la situación real que se vive en el país, donde el perjuicio y las pérdidas son incalculables para varios sectores.

“Esto es de nunca acabarse, lo he dicho anteriormente, vanamente vamos a tener reuniones con diferentes entidades del Gobierno porque no hay combustible. Lo peor es que no es ni siquiera el combustible, ya no es YPFB, ANH, el problema viene desde arriba y es la falta de economía”, lamentó.