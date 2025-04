«No tuve relación, contacto o nexo con Zúñiga»: analista Paul Coca llega a declarar en la Felcc

El politólogo fue vinculado por el Gobierno al caso del supuesto golpe de Estado del 26 de junio de 2024.

El analista politico Paul Coca llego hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz unos minutos después de las 10 de la mañana para prestar su declaración informativa por la toma militar de la Plaza Murillo, caso en el que el Gobierno lo vincula con el exgeneral del Ejército Juan José Zúñiga.

«En este momento voy a ingresar, prestar declaración y responder todas y cada una de las interrogantes, estamos presentes y firmes, sin nada que ocultar, nada que esconder, directamente (no tuve) ningún tipo de relación, contacto o nexo con el señor Zúñiga ni de lo que se me acusa, con ninguno de ellos», declaró a la prensa a su ingreso a dependencias de la Policía.

El nombre de Coca fue incluido en el supuesto «gabinete civil» que Zúñiga tenía organizado para asumir el poder en el supuesto golpe de Estado del cual el Gobierno asegura que fue víctima el 26 de junio de 2024.

«La población ya sabe el supuesto golpe de Estado en el que íbamos a ser parte de un supuesto gabinete, estamos acá, siempre dije que iba a estar aquí presente y aquí estoy, no me oculto, no me escondo, a la hora puntual que se nos ha convocado», dijo Coca.

Por esta misma investigación la anterior semana prestaron su declaración el economista Gonzalo Chávez, el analista financiero Jaime Dunn y el politólogo Joshua Bellot, entre otros que fueron incluidos en la trama del supuesto golpe de Estado.