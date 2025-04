“Nos enfrentaremos a un rival que propone”, afirma el DT de Cerro sobre Bolívar

Diego Martínez, el entrenador argentino que dirige a Cerro Porteño, analizó el encuentro de este martes contra Bolívar, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Pedro Rivero de Ugarte

El director técnico de Cerro Porteño, Diego Martínez, se mostró confiado y preparado de cara al partido de este martes ante Bolívar, correspondiente a la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que se jugará a las 18:00 en el estadio La Nueva Olla de Asunción, marcará el inicio de la participación de ambos equipos en el torneo continental. En conferencia de prensa, Martínez analizó las características de su rival y el enfoque de su equipo para el partido.

“Nos vamos a enfrentar a un rival que tiene actitud propositiva, que busca controlar el juego, así que intentaremos controlar esas virtudes que ellos tienen y aprovechar los espacios que puedan dejar”, indicó. El estratega de Cerro Porteño destacó la capacidad de Bolívar para imponer su juego, aunque remarcó que su equipo también tiene sus fortalezas y buscará hacer valer su localía en este primer partido.

Martínez también adelantó que espera un partido de alto nivel y disputado. “Me imagino un partido con dos equipos con propuestas similares, un partido atractivo para ver y para jugar”, aseguró el DT de Cerro Porteño. El conjunto paraguayo, que ha tenido una preparación más extensa, se medirá a un Bolívar que llega con varios partidos amistosos y uno oficial en la Liga boliviana. Sin embargo, Martínez confía en que su equipo está listo para afrontar este desafío.

El entrenador dejó claro que ya tiene definido el once titular para el partido y expresó que no tiene dudas sobre la alineación. “El equipo lo tengo definido y no tengo ni una duda, saldremos a buscar los tres puntos”, comentó Martínez, mostrando la determinación de su equipo de comenzar la fase de grupos con una victoria que los impulse en el torneo.

Con estas declaraciones, Diego Martínez dejó en claro que Cerro Porteño afronta el encuentro contra Bolívar con la intención de imponer su estilo de juego y aprovechar las oportunidades que se presenten durante el partido.