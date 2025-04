Observaciones a esta papeleta

Ayer, La H Parlante publicó un modelo de papeleta electoral «jugando a pitoniso». Quiero hacer algunas observaciones sobre la lectura casi profética de Rafael Archondo. Digo «casi» porque el panorama, por más simple que parezca un día, termina agarrando en curva a más de uno, incluyéndome.

Analicemos el escenario, desde el último hasta el primero:

MORENA-FPV

La H Parlante sugiere que Eva Copa podría ir en solitario. Yo lo dudo. Su objetivo parece ser aliarse y posicionar a otro candidato con mayores posibilidades de llegar al Ejecutivo o al legislativo. Eva posee algo valioso: estructura social, recursos económicos y redes. No es el monstruo comunicacional del evismo ni del gobierno, pero cuenta con un partido funcional. Están apostando a un caballo ganador. Sobre FPV, tras la ruptura con el evismo, no ha dado señales de candidatos potenciales y además se manifestó que no debería participar en las elecciones, porque no obtuvo el 3% requerido en la elección anterior. Además, cabe añadir que esta alianza legalmente no es posible: el 18 de abril se cerraron las inscripciones de alianzas y partidos. MORENA y FPV irán por separado, al igual que el MNR y ADN.

DEMÓCRATAS Y FRI

Este frente ya está más consolidado. Tuto Quiroga, contrario a su proclamado «liberalismo», se alió con el Frente Revolucionario de Izquierda, se sabe, y con Demócratas. Ya firmaron su acuerdo el 14 de abril.

UCS

La H Parlante presume que Jhonny Fernández será el rostro del partido. Lo que Jhonny ofrece es presupuesto que proviene del gasto público del municipio cruceño. Todos exprimen la municipalidad en campaña, tanto Jhonny como Manfred y Eva Copa. Por eso, al igual que Eva, buscará un candidato sólido que le permita seguir beneficiándose del Estado.

MNR Y ADN

Aquí Archondo sugiere a Chi. MNR y ADN, sin inscripción de su alianza ni rumbo claro, quedaron plantados por Jaime Dunn, quien se desentendió del acuerdo a última hora. «El peor es nada» del MNR parece ser Chi. Según Ecos de Tarija, el jefe nacional del MNR, Johnny Torres, confirmó un acercamiento de Chi al partido, pero la decisión final recaerá en la directiva. Se sabrá el 11 de mayo. ADN aún no tiene candidato; tal vez tenga que recurrir nuevamente a José Carlos Sánchez, con quien tenía un preacuerdo que fue descartado en favor de Dunn. Habría que ver si Sánchez, luego de ese desaire, volvería a confiar en los dueños de ese partido.

MAS-IPSP

La H Parlante da por hecho que Luis Arce será el candidato. Yo lo dudo cada vez más. El MAS participará, sí, pero Arce tiene muy baja popularidad, su acercamiento a Andrónico fracasó y ahora lo están atacando en redes. Dudo que sean tan ingenuos como para postular a Arce. En sistemas presidenciales es común que, si el presidente pierde peso electoral, se recurra a ministros para asegurar continuidad. En este caso, Eduardo Del Castillo, el ministro mejor posicionado, podría ser una opción viable.

SÚMATE

El EEEEOOOO sí: obviamente irá Manfred.

UN-CREEMOS

Confirmado: va Samuel Doria «100díascarajo» Medina.

NGP

Esta sigla obtuvo su personería en 2024. Su presidente es Edgar Uriona, el mismo que hizo campaña levantando el dedo del medio. La H Parlante lo vincula con Jaime Dunn como su candidato. Uriona ya está pagando publicidad para su candidatura, presentándose como el migrante en Estados Unidos que vuelve a su tierra natal. Dunn, como principiante, apuesta a la ética partidaria, pero no he encontrado evidencia de que esté acercándose a NGP.

Dunn, como un «princeso», ha estado desairando opciones y truncando otras. Lo que Uriona tiene, y los demás no, es el dinero que puede invertir en una campaña. No le será fácil negociar en NGP: como mínimo, Uriona querrá la vicepresidencia o la franja de seguridad. Una campaña se mueve con recursos y Dunn no los tiene. Quizá por eso se acercaría a NGP. Lo lógico hubiera sido que Claure, el millonario, lo apoyara, pero Claure quiere apostar por un ganador.

PDC

La H Parlante propone a Rodrigo Paz para este partido, pero todo está aún en veremos. Ayer el partido proclamó a Paz como candidato, pero delegados del PDC no estuvieron contentos, como Víctor Hugo Velasco, que desmintió ese acuerdo. Según él, el comité elegirá candidato este jueves. Rodrigo Paz no tiene muchas posibilidades, pero hay que esperar.

MTS

Supuestamente irá Félix Patzi. La H Parlante afirma que él y Eva Copa tienen sigla y por eso pueden presentarse sin ningún problema. Pero no es tan simple. Patzi no participó en la elección anterior. Según la Ley de Partidos Políticos (Ley 1983, artículo 44), un partido puede extinguirse si no obtiene al menos el 3% de votos válidos o si no participa en dos elecciones consecutivas, ya sea solo o en alianza. MTS no fue parte de las elecciones de octubre de 2020. No creo que se arriesguen con Patzi. Buscarán un candidato que les permita seguir mantenido la sigla. De hecho, ADN, MNR, UN, Demócratas y MTS están obligados a presentarse para no desaparecer.

EVO PUEBLO – PAN BOL

Aquí viene lo jugoso. La H Parlante coloca a Andrónico Rodríguez como candidato de esta alianza, suponiendo que Evo será definitivamente inhabilitado por el TSE y que Andrónico no traicionará a Morales. Pero esto es un error.

Existen pruebas suficientes para afirmar que Andrónico no volverá al evismo. No es solo percepción: el desplazamiento de evistas y arcistas hacia el androniquismo refleja una ruptura real internamente. Morales, testarudo como es, no cederá liderazgo. Y Andrónico tampoco parece dispuesto a retroceder. Entonces:

Evo podría recurrir a UCS. Puede que sea su última carta, ya que varios partidos como PAN-BOL , FPV y MTS han mostrado su desaprobación como candidato.

Además, los candidatos que creen tener posibilidades van a dudar en ir con un partido como FPV o PAN-BOL, porque existe la posibilidad de que, debido al proceso en curso, pierdan su personería jurídica. Estos partidos están buscando candidaturas con recursos; tal vez ni siquiera les interese una posible representación parlamentaria, sino simplemente quién ponga el dinero, como ocurrió con PAN-BOL en 2020, cuando se alió con los Feliciano Mamani, del sector cooperativista.

Ayer, Freddy Bobaryn, vicepresidente de Morena, declaró en TVU que existe una posibilidad de acercamiento con Andrónico. Señaló que su partido apuesta por una alianza con «nuevos rostros» y busca una estructura nacional. Cuando le preguntaron si podría haber un binomio Eva-Andrónico o viceversa, respondió que es posible. Copa ha roto cualquier vínculo con quien era su aliado, Luis Arce. Esto explicaría por qué los guerreros digitales de Arce lanzaron videos ayer acusando a Bobaryn e Iván Lima de boicotear la alianza Morena-MAS.

Más allá de eso, Andrónico irá solo, y será una candidatura atacada desde todos los flancos: tanto desde la derecha como desde la izquierda. Su máximo enemigo: Evo Morales. Creo, a diferencia de algunos opinólogos del rubro, que Andrónico sí tiene posibilidades si toma decisiones inteligentes y prácticas en cuanto a aliados.

Eva tiene estructura y presupuesto; Andrónico, presencia y renovación. Y a veces la política puede sorprender a más de uno. La entrevistadora de «Cartas sobre la mesa» señaló a Bobaryn que Eva tiene alcance nacional y es cierto, más allá de la “mala reputación” que tenga su imagen. Morena podría ser su plataforma.

Muchos partidos «en peligro de extinción» apuntarán a candidatos que les garanticen sobrevivir como siglas, lo que podría alterar la cantidad de candidaturas en la papeleta electoral.

Fuente: Facebook Quya Reyna