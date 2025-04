Pacheco advierte que subir salarios en tiempos de estanflación podría empeorar la economía

La economista advierte que Bolivia atraviesa un momento crítico y que decisiones unilaterales podrían afectar aún más al sector privado y al empleo.

Santa Cruz- La economista Claudia Pacheco afirmó que no es adecuado un incremento salarial en la actual situación económica que enfrenta Bolivia, caracterizada por un decrecimiento sostenido y señales claras de estanflación.

“Nuestra economía no está creciendo, está decreciendo. La gente lo está sintiendo en el bolsillo: el sueldo ya no alcanza y se ha perdido poder adquisitivo”, advirtió Pacheco en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La economista insistió en la necesidad de un diálogo amplio e inclusivo con todos los sectores, no solo con la Central Obrera Boliviana (COB). “El sector privado debe estar presente y no solo como invitado para la foto. Es quien paga los salarios y, por lo tanto, debe ser escuchado de verdad. No se puede decidir sobre condiciones laborales sin su participación activa”, indicó.

Pacheco también cuestionó la representatividad y legitimidad del sector que impulsa el aumento salarial. “¿Quiénes están pidiendo el incremento? En gran parte, el sector minero. ¿Cuánto aporta ese sector en impuestos? Apenas un 3%. En cambio, las empresas privadas aportan entre el 16% y 25%. Es desproporcionado que quienes menos aportan sean los que imponen demandas sin evaluar la sostenibilidad de las mismas”, explicó.

En ese sentido, sostuvo que no pueden ir a sentarse y decir: “estas son las necesidades que tenemos y no hacer nada al final. Entonces, otra vez decimos no es viable un aumento salarial. ¿Por qué? Porque las condiciones económicas que tiene el país en este momento están decreciendo”.

Asimismo, alertó que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no están en condiciones de asumir un incremento salarial sin poner en riesgo su viabilidad. “Algunas pueden demostrar que les va bien, pero muchas otras están en pérdida. Para ellas, un aumento sería insostenible y podría significar el cierre de operaciones y la pérdida de empleos”, subrayó.

Con ese antecedente, Pacheco hizo un llamado a la responsabilidad y al consenso. “No se trata de negar derechos, sino de actuar con responsabilidad en una economía que claramente está en retroceso. Necesitamos acuerdos reales y sostenibles, no imposiciones”, manifestó.