Paz considera prematuras las encuestas y anticipa cambios importantes

En las dos últimas encuestas no figura Paz.

eju.tv / Video La Hora Pico

Santa Cruz.- Luego de conocerse las encuestas de Red Uno y la del empresario Marcelo Claure, el precandidato y senador Rodrigo Paz Pereira afirmó que, debido al escenario político electoral que todavía se está configurando, ambos estudios son prematuros y pronto se verán cambios importantes que cambiarán el panorama electoral.

“Las encuestas son momentos específicos. Yo creo que no se está aplicando de buena manera. Además, bien dijo en algún momento algún especialista, que faltan casi cinco meses y un poco más. (Por eso) estas son encuestas prematuras y en el escenario boliviano hay muchos cambios. Va a cambiar el escenario político cuando entre la renovación y cambio desde el centro izquierda, ¿qué va a hacer la centro derecha en Bolivia?”, dijo Paz en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

La encuesta nacional de Claure, hecha por la empresa Panterra, reveló que Andrónico lidera la intención de voto con un 25% de apoyo. En la oposición, Samuel se posiciona como el mejor ubicado con un 16%, seguido de cerca por Tuto (15%). Asimismo, Chi (13%) tiene una ventaja de 2% sobre su aliado Manfred (11%).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Asimismo, la encuesta nacional de Red Uno mostró que Andrónico lidera con un 18% de apoyo. Le sigue Samuel con 17%, mientras que Tuto ocupa el tercer lugar con 16%. Manfred y Chi se posicionan con el 13% y 11%, respectivamente. En contraste, el presidente Luis Arce aparece relegado al sexto lugar con solo el 1% de intención de voto. En ambas encuestas no aparece el precandidato Paz Pereira.

“Queremos ser parte de esto, pero no hemos generado una suerte de campaña como la que se ha visto hasta ahora, porque me parece que está fuera de tiempo. Me parece que las campañas tienen que empezar cuando tienen que empezar, que es en mayo. Y coincido, si las encuestas aciertan, supongo serán julio o agosto, cuando estemos cerca al momento donde la gente tiene que decidir. La gente hoy está decidiendo cómo comer, cómo salir adelante, cómo resolver la canasta familiar, cómo resolver sus problemas cotidianos. La gente me dice: Rodrigo, ve usted, la clase política se equivoca, ve ese cartel que está ahí, había un cartel de los varios que estamos viendo, eso cuesta 10 mil dólares”, concluyó el precandidato.