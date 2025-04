Plan de alfabetización digital apunta a capacitar a 1,7 millones de personas hasta agosto

El programa es ejecutado en coordinación con el Ministerio de Defensa. A través de la resolución 29/2025, ya se encuentra en fase de implementación.

Fuente: abi.bo

La Paz. – La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) tiene en marcha un plan de alfabetización digital que prevé la certificación de 200.000 jóvenes premilitares como instructores, con el objetivo de capacitar a más de 1,7 millones de personas, especialmente en zonas rurales y periurbanas.

El programa es ejecutado en coordinación con el Ministerio de Defensa. A través de la resolución 29/2025, ya se encuentra en fase de implementación.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“La ATT ha trabajado arduamente en un diagnóstico durante un año y hemos aterrizado al plan de alfabetismo de todos los usuarios de telecomunicaciones. La primera etapa más importante es masificar la capacidad de los jóvenes como entrenadores de entrenadores en la sociedad”, afirmó el director ejecutivo de la ATT, Néstor Ríos.

Como parte de este plan, los premilitares reciben un módulo especializado en alfabetización digital, además de su instrucción habitual. El material se entrega como parte de un kit educativo que los habilita para replicar conocimientos tecnológicos en sus comunidades.

“La ATT, en esta primera fase, ha implementado un acuerdo con el Ministerio de Defensa. Los premilitares que realizan su formación pasan diferentes módulos, y también queremos preparar un kit especializado para que sean formadores del alfabetismo digital en sus comunidades”, explicó Ríos en entrevista con Bolivia Tv.

A criterio del director, el Estado no puede ser el único responsable de la formación tecnológica.

“Se necesita de los jóvenes, quienes son nativos digitales y realmente pueden habilitar la educación y la enseñanza en las comunidades y barrios. Esta es una fase muy importante”, aseguró.

La segunda etapa del plan consiste en desarrollar un diagnóstico comunitario, que permita identificar condiciones específicas para establecer redes locales de conectividad.

“No solo es hablar de alfabetismo, sino también ver las condiciones para establecer redes comunitarias (…). Creemos que, con este proceso, en esta primera fase que involucraría hasta el mes de agosto, estaríamos llegando a 1.700.000 capacitados y 200.000 entrenadores certificados para poder iniciar esta fase de una alfabetización a nivel nacional”, precisó.

El proyecto busca un enfoque descentralizado y contextual. “Este proceso de alfabetismo digital no puede ser artificial. Las necesidades en cada región del país, en una sociedad pluricultural, no pueden estar basadas en un texto único que les diga a las personas cómo y qué deben hacer con el internet”, expresó Ríos.

“El internet es solo una herramienta, y es la sociedad la que tiene que aprender a desarrollar su propio uso”, añadió. Como ejemplo, mencionó el uso de la red para capacitarse en el cultivo de papa o para producir contenido audiovisual relacionado con las culturas originarias.

El proyecto ya cuenta con tres localidades piloto, ubicadas en el Chaco, el altiplano y la región oriental. Aunque los nombres no fueron revelados, el director explicó que se está concluyendo un diagnóstico inicial para reconfigurar el plan según las características de cada zona.

“Antes se decía que en el área rural no se comprendía o no se demandaba el internet. Hoy, muchas nuevas autoridades jóvenes ya no solo piden agua o electricidad; priorizan el acceso a internet para impulsar su economía local y proyectarla más allá de sus territorios”, argumentó Ríos.

GMM/MC