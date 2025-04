Pochi Chávez arremete contra Pipo y lo manda a entrenarse con las reservas

Fuente: lostiempos.com

En su lugar jugó el golero juvenil Santiago Zotes, quien no obstante su inexperiencia y debut, respondió al requerimiento del partido.

“La decisión la tomé yo antes del partido, se lo dije en la cara que conmigo no iba a tener chances, no va a ser tomado en cuenta, si yo sigo vamos a seguir así, si viene otro técnico será su decisión, pero conmigo no corre”, afirmó Chávez a los periodistas en relación al golero quien está en la “congeladora”.

El arquero naturalizado durante la anterior semana tuvo un altercado con los “Gurkas”, los barrabravas, quienes se hicieron presentes en el Complejo Deportivo del club y le pidieron que no siga más y que se fuera. Lo que hubo luego después fue un amago de pugilato, esto fue apaciguado por los jugadores “Aviadores”.

La directiva de Wilstermann al parecer apoya la decisión de Chávez, porque hasta el momento no se han referido al asunto. En torno a su continuidad al frente del plantel “Aviador”, Chávez afirmó que no depende de él, “si sigo o no tengo que juntarme con los directivos”. Los “Aviadores” intentan salir del mal momento, los cuatro partidos que ha jugado en el “todos contra todos” los ha perdido y está en el fondo de la tabla.