Precio de medicamentos se incrementa hasta en 20% cada mes debido a la inestabilidad del dólar

Las empresas importadoras y laboratorios farmacéuticos incrementaron el precio de los medicamentos hasta en un 20% de manera mensual desde enero de esta gestión, debido a la escasez de dólares que se registra en el país a partir de febrero de 2023.

“Las empresas importadoras y laboratorios dotan de medicamentos a las farmacias a precios en un aumento del 10 y 20%, eso es casi mensual. Haciendo una encuesta a nuestros colegas ellos argumentan que a la fecha casi un 90% de las importadoras han subido bastante el precio de los medicamentos”, informó a la ANF la presidenta del Colegio Departamental de Bioquímica y Farmacia, Tania Sánchez.

Más temprano, la Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) se declaró en emergencia ante la falta de divisas que impide la compra de materia prima y medicamentos, por lo que pidió al Gobierno encontrar una solución de fondo.

A la vez, Sánchez indicó que la gestión pasada el precio de los fármacos para el tratamiento de enfermedades específicas se incrementó considerablemente y no en los que se usan de forma genérica. Sin embargo, en esta gestión el aumento de costos fue en todas las modalidades.

“La anterior gestión estaban elevados los medicamentos de especialidad, en los genéricos no era tanto, pero ahora se ha visto que ambos están subiendo. Esa situación es a causa de la inestabilidad del dólar, ya no saben a qué costo van a adquirir la materia prima en el caso de laboratorios y, en el caso de importadores, no saben a qué costo van a obtener los medicamentos”, expresó.

Por ejemplo, anteriormente un antigripal en sobre costaba Bs 5, actualmente su precio se elevó hasta en Bs 7,50 esa situación derivó que la población deje de adquirirlo, tomando en cuenta que se debe consumir dos dosis al día lo cual ocasiona un gasto elevado para el paciente.

A la vez, advirtió que el seguro público de salud también se vio afectado ya que anualmente se prevé los recursos destinados para la compra de medicamentos, pero con el incremento mensual ocasionó que se deje de adquirir distintos fármacos.

“Nuestros profesionales que trabajan en farmacias institucionales, hospitales, centros de salud del seguro social a corto y largo plazo están viendo muy de cerca el desabastecimiento. No hay medicamentos al costo que se prevé, cada institución tiene un POA para adquirir los medicamentos y una subida casi mensual o que no estaba previsto hace que no se adquieran los medicamentos”, explicó.

Menos accesible

Sánchez advirtió que, si el Gobierno no encuentra una solución a la escasez de divisas, el precio de los fármacos se incrementará hasta un punto que se convertirá inaccesible a la población.

“Entonces, el adquirir a mayor costo perjudica al usuario, al paciente o a la familia del paciente que va a la farmacia a recoger su tratamiento. Nosotros hemos visto que si la farmacia está dotada de los medicamentos, el acceso de la población al medicamento está siendo más trágico y limitado”, manifestó.

En ese contexto, Cifabol denunció que el Gobierno incumplió su compromiso de dotar dólares a la industria farmacéutica en las cantidades y frecuencias que se requieren.

