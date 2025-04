Qué son las «trash cans»: la DEA reveló la nueva fachada del narcotráfico urbano en zonas escolares de EEUU

Autoridades estadounidenses detectaron cápsulas multicolores con cocaína y fentanilo en parques y patios escolares, como parte de un esquema de distribución que apela al marketing visual

En un cambio que refleja la constante adaptación del narcotráfico a nuevas formas de distribución, los tradicionales viales utilizados históricamente para encapsular drogas como el crack han sido progresivamente reemplazados por cápsulas plásticas de colores conocidas como “trash cans”, también denominadas “pop-tops” o “snap tops”. Estas cápsulas pequeñas, multicolores y visualmente llamativas se presentan como un nuevo sistema de empaquetado que combina funcionalidad, resistencia y atractivo estético.

Según explicó a Fox News Frank Tarentino III, agente especial a cargo de la oficina de la DEA en Nueva York, “estamos viendo que estos ‘trash cans’ o recipientes con tapa a presión están sustituyendo a los viales de crack como método de distribución de drogas ilícitas”.

Tarentino describió el fenómeno como una tendencia ya reportada en múltiples escuelas de la ciudad, con cápsulas halladas tanto en patios de recreo como en áreas cercanas a instituciones educativas.

El interés de los narcotraficantes por este nuevo tipo de envase no responde únicamente a motivos prácticos, sino también a una lógica de mercado. La DEA subrayó en una advertencia de 2021 que “la novedad del empaque resulta atractiva. Es distintiva. Y como cualquier otro producto, vender drogas tiene mucho de estrategia de marketing”.

Distribución geográfica y sustancias encontradas

El uso de cápsulas “trash cans” no se limita a un único punto del mapa, sino que se ha extendido por varias ciudades del noreste de Estados Unidos. Las autoridades han detectado su presencia en Baltimore, Nueva Jersey, Nueva York y Filadelfia. Esta dispersión geográfica sugiere una adopción amplia del nuevo sistema de empaque entre redes de distribución de drogas que operan a nivel regional.

En Baltimore, los “trash cans” han sido utilizados para contener fentanilo, un opioide extremadamente potente que, según advertencias previas de la DEA, puede resultar letal incluso en dosis mínimas.

En contraste, en la ciudad de Nueva York, el laboratorio de la DEA ha identificado en estas cápsulas principalmente cocaína, aunque el propio agente Tarentino señaló que “es solo cuestión de tiempo” antes de que también comiencen a mezclar fentanilo con la mencionada droga.

Casos documentados en parques y escuelas

La utilización de cápsulas “trash cans” para almacenar drogas ha tenido una aparición particularmente alarmante en contextos escolares y espacios recreativos infantiles. En la ciudad de Nueva York, se han documentado varios hallazgos de estos recipientes en parques frecuentados por niños, lo que ha provocado advertencias tanto de organismos oficiales como de instituciones comunitarias.

Uno de los casos más notorios ocurrió en el parque Crispus Attucks, ubicado en el barrio de Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Allí, estudiantes de una escuela privada encontraron cápsulas con fentanilo en el área de juegos, según reportó el New York Post en 2023.

Ese mismo año, en Fort Greene, también en Brooklyn, la Fort Greene Conservancy emitió una alerta luego de que se hallaran cápsulas multicolores en el parque del vecindario, tanto en el patio de juegos como sobre el césped.

Frente a estos episodios, padres y educadores reforzaron las normas de seguridad para los menores. Un comunicado distribuido a las familias tras el hallazgo advertía a los niños que no deben recoger objetos no naturales del suelo, y que en particular “estas ‘pequeñas latas de basura’ pueden tener veneno y los niños no deben tocarlas, sino avisar de inmediato a un adulto”.

Las autoridades destacan que la presencia de estos empaques en espacios tan sensibles no solo representa un riesgo físico directo, sino que también implica un desafío mayor en términos de salud pública y control del narcotráfico en entornos comunitarios.

Reacción institucional y datos de incautaciones

La respuesta de las agencias de seguridad frente a la proliferación de cápsulas “trash cans” como método de empaquetado para drogas ha sido activa, aunque fragmentada en algunos aspectos. Desde el punto de vista institucional, tanto la DEA como el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) han reconocido la existencia de esta modalidad, aunque con diferentes niveles de seguimiento.

El NYPD confirmó a Fox News Digital que detectó este tipo de envases en sus operaciones, pero aclaró que no mantiene registros estadísticos específicos sobre el tipo de empaque en el que se encuentran las drogas. La falta de datos detallados sobre el formato de presentación de las sustancias incautadas revela un vacío en la capacidad de análisis de tendencias emergentes vinculadas al narcotráfico urbano.

En paralelo, la DEA proporcionó cifras contundentes sobre la magnitud de sus incautaciones en Nueva York desde enero: se han decomisado 3.331 kilogramos de cocaína y 165 kilogramos de fentanilo, de los cuales 104 kilogramos eran en forma de píldoras. En total, las incautaciones incluyeron más de 13,5 millones de pastillas y 967 kilogramos de polvo de fentanilo. Según la propia DEA, estas cantidades representan al menos 81 millones de dosis potencialmente letales.

Estas cifras refuerzan la preocupación institucional frente al impacto del tráfico de drogas sintéticas, especialmente cuando se combinan con métodos de distribución que apuntan a entornos escolares o recreativos.