Rechazo de crédito: Yujra dice que el evismo no quiere elecciones nacionales

La Asamblea Legislativa rechazó el crédito que en parte iba a ser para el voto en el exterior, pese a un acuerdo suscrito en el encuentro multipartidario de febrero.

El oficialismo reaccionó indignado este miércoles después de que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se rechazara un crédito japonés por 100 millones de dólares que, en parte, iba a ser destinado para garantizar el voto en el exterior en las elecciones generales de agosto próximo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, lamentó lo sucedido y consideró que ocurrió una “manipulación” en la Asamblea.

“Hemos visto, principalmente de la bancada evista, que no se quiere las elecciones pese a que se firmó un acuerdo el 17 de febrero en el encuentro multipartidario convocado por el Tribunal Supremo Electoral”, afirmó.

En dicho acuerdo se estableció que: “El Órgano Ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización y ejecución de las Elecciones Nacionales 2025, incluido el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Sin perjuicio de aquello, se exhorta al Órgano Legislativo a la aprobación del crédito ‘Convenio de Préstamo Nº BV-C3’, para el fin antes señalado”.

“Todos los participantes nos comprometimos a la aprobación de ese punto referente al crédito que hoy (se rechazó). Hemos visto no solo mentiras, calumnias y difamaciones por parte del evismo, sino que definitivamente esa facción no quiere elecciones en el país, nosotros lamentos mucho aquello”, insistió Yujra en una conferencia de prensa.

Sabotaje

En la misma conferencia, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, afirmó que “es inadmisible que se niegue al país a tener un crédito con una tasa del 0,01%, con condiciones concesionales y con cuatro años de gracia”.

“Este proyecto estuvo más de 727 días en la Asamblea Legislativa. (Pero finalmente) le dijeron no al voto en el exterior y no a todos los municipios que están pasando graves momentos por las intensas lluvias. Le dijeron no al país, que quede eso grabado en la historia”, sostuvo.

La autoridad también denunció, ante la comunidad internacional, que el gobierno del presidente Luis Arce está sufriendo un “sabotaje” en la Asamblea desde hace al menos dos años.

Ahora este “sabotaje político a la gestión del presidente Luis Arce se extiende al voto de nuestros compatriotas en el exterior y a nuestros compatriotas de todos los departamentos y municipios que están sufriendo por las inundaciones”, señaló.