Revelan nuevos audios de la entrevista inédita al papa Francisco

“¿Se siente solo?”, repreguntó Castro. “No, para nada. El hecho de vivir en Santa Marta con una comunidad de gente…huésped, es normal. Yo no hubiera aguantado vivir en el departamento del papa solo”, reconoció Jorge Bergoglio, quien murió el lunes a los 88 años.

En los audios que reveló este miércoles Telenoche, Francisco también habló acerca de cómo convivía con las difíciles decisiones que debía tomar como papa. “Cuando tengo que tomar una decisión difícil dejo que madure algo adentro, no sé qué es. Pero siento una seguridad interior que es esa o esa o esa tiene que ser la decisión. Entonces siento que debo elegir y me ayuda”, remarcó.

Luego admitió haber cometido errores y manifestó cómo los afrontaba. “Y, errores se comete. El error lo vivo con pena, con arrepentimiento, y trato de repararlo, cuando se puede”, afirmó.

Por último, Nelson Castro lo consultó si lo preocupaba la muerte. “No, lo único que le pido a Jesús es ‘Señor, si me querés hacer una gauchada, que no me duela’. Porque en eso soy un poquitito… iba a decir un adjetivo que no lo puedo decir, un poquito cobarde para el dolor. Después de todo lo que pasé…”, reflexionó Francisco.