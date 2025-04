Rodrigo Paz afirma que confió en ‘la palabra’ del presidente del PDC

Por Daniel Gutierrez / La Paz

La candidatura de Rodrigo Paz Pereira por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), está en duda luego de que, tras su proclamación de este martes, una facción enviara una nota al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para asegurar que el senador no es candidato por el partido. Paz dijo que confió en la palabra del presidente reconocido por el ente electoral, Roberto Castro.

“Yo no he estado tocando las puertas a diferentes grupos políticos para ver quién me presta el vehículo o el avión”, dijo Paz en entrevista con La Razón Radio. “Lo que he hecho es trabajar sobre valores que comparto (…) y para eso hemos trabajado una alianza, una coordinación con el PDC. Yo he hecho mi parte de confiar en la palabra, de establecer una relación transparente a través del presidente del PDC, el señor Roberto Castro, y respetar sus procesos internos”, añadió.

Indicó que el viernes 18 el PDC tuvo una conferencia nacional de dirigentes donde se definió los nombres de los posibles candidatos. “Y al final eligieron el mío”, explicó.

Posterior al encuentro, dijo que se dirigieron a Tarija el sábado para tener una reunión donde se le propuso dos acuerdos: “Uno el de respeto a las normativas internas del PDC”; Y, el segundo, la presentación que debió llevarse a cabo el lunes.

Finalmente, la proclamación de Paz fue este martes encabezada por Castro.

Paz aseveró que entiende las “diferencias internas” que pueda tener el partido. Sin embargo, ratificó que el acuerdo se hizo “de buena fe”, además, “con quien corresponde; con el presidente y la directiva que me indicaba que tenía la representación del TSE”. Aseguró que la legalidad del acuerdo se definirá “en las próximas horas” y que no tiene un “Plan B”.

La mañana de este miércoles, una facción del PDC, instalados en la Alcaldía Quemada de El Alto, desconoció la precandidatura de Paz. Negaron haber autorizado a Castro firmar un acuerdo con el senador. La dirigencia aseguró que Castro actuó sin respaldo del Comité Nacional y anunció que será remitido al Tribunal de Ética y Disciplina del partido.

La dirigencia ratificó que el jueves se reunirá el Comité Nacional, instancia que determinará la sustitución de Castro como delegado ante el TSE. “El señor Rodrigo Paz debería mostrar el documento donde el Comité Nacional está firmando”, reclamaron.

El PDC advirtió a los precandidatos sin sigla que no se dejen sorprender. Confirmó que han sostenido conversaciones con varios actores, entre ellos Chi Hyun Chung, el capitán Saúl Lara y Jaime Dunn.

Asimismo, descartaron cualquier acercamiento con el expresidente Evo Morales.