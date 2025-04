Se diluyen los llamados a la unidad

Las disputas entre los líderes tanto de la oposición como del oficialismo frenan posibles acuerdos

Con la inscripción de cinco alianzas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para participar en las elecciones del 17 de agosto, junto con 11 partidos que han manifestado su interés en formar parte del proceso, se diluyen los intentos de lograr la unidad de las fuerzas políticas.

El viernes, el TSE cumplió con uno de los puntos de su convocatoria como es el registro de alianzas. Tuto Quiroga presentó a Libre con la unión del Movimiento Demócrata Social (Demócratas) y el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI); mientras que Doria Medina inscribió a la alianza Unidad, con su partido Unidad Nacional (UN) y Creemos de Luis Fernando Camacho.

También se anotó la Alianza Popular, liderada por el Movimiento Tercer Sistema (MTS) de Félix Patzi, junto con el Partido Socialista Revolucionario (PRS) del norte de Potosí y la agrupación Mate.

La cuarta alianza inscrita fue Libertad y Progreso ADN, conformada por Acción Democrática Nacionalista (ADN), junto con las agrupaciones Pando Somos Todos y Nacer. Por último, Jhonny Fernández anunció su alianza con el exsenador potosino Edwin Rodríguez. El frente se denomina La Fuerza del Pueblo, integrado por Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y el Movimiento de Organizaciones Populares (MOP).

Del total de 14 organizaciones que están habilitadas para las elecciones, seis se encuentran dentro de alianzas (FRI, Demócratas, UN, MTS, ADN y UCS), mientras que las ocho restantes también expresaron al TSE su intención de participar de los comicios, aunque podrán hacerlo sin alianzas.

Las ocho organizaciones políticas que no tienen alianzas, pero anunciaron su intención de participar son APB-Súmate cuyo candidato sería Manfred Reyes Villa, el Frente Para la Victoria (FPV), Nueva Generación Patriótica (NGP), el Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP), el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Además, tres organizaciones indígenas dejaron cartas en el TSE con su pedido de participación directa en las próximas elecciones generales en igualdad de condiciones con los partidos políticos.

PRECANDIDATOS SIN SIGLA

Entre los precandidatos que no tienen partido aún se encuentran Evo Morales, quien aseguró tener una sigla, pero que todavía no la anunciará para evitar persecución en su contra.

También está aún sin partido el precandidato Jaime Dunn, de quien se especulaba que sería candidato de ADN o del MNR, pero desistió de inscribir una alianza. El analista indicó que tiene dos opciones en conversación para inscribirse como candidato.

Asimismo, Chi Hyun Chung no tiene partido, puesto que todavía no logró la personalidad de su agrupación AMAR. Andrónico Rodríguez, por su parte, no confirmó una postulación ni un frente político. Si bien surgió el rumor que iría con el MTS, Félix Patzi aclaró que no existe nada concreto,

LO QUE VIENE

El vocal Gustavo Ávila detalló que desde el viernes 18 hasta el lunes 21 de abril, el Órgano Electoral revisará si las alianzas cumplen los requisitos técnicos y legales necesarios. Recién luego de esta revisión se podrá conocer quiénes están oficialmente habilitados para competir.

“Tenemos tres días para verificar si las alianzas presentaron todos los documentos. Luego, determinaremos cuáles están habilitadas y cuáles no”, afirmó Ávila.

Opositores: Evo pierde tiempo en proclamaciones

Tras la proclamación de Evo Morales como candidato presidencial en un reducto cocalero del Trópico de Cochabamba este sábado, la oposición política reaccionó señalando que el exmandatario pierde el tiempo en actos proselitistas, ya que está inhabilitado para postular a las elecciones generales de 2025.

El diputado Beto Astorga, nuevo aliado del expresidente Jorge Tuto Quiroga, reafirmó que Morales no podrá postular, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y en la Opinión Consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Le recomendaría al señor Evo Morales que más bien se prepare para responder ante la justicia a partir del 17 de agosto, cuando llegue un nuevo gobierno democrático”, afirmó el parlamentario.

Su colega, el diputado Alejandro Reyes, añadió que lo importante es que Morales entienda que más allá de proclamaciones o actos políticos, su inhabilitación es un hecho. “Están gastando tiempo y dinero en una proclamación sin sentido. Evo Morales, el 17 de mayo, cuando intente postular, verá su candidatura rechazada”, sostuvo.

El dirigente histórico de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Roberto de la Cruz, también respondió a las recientes declaraciones de Morales, quien aseguró que, si mañana fueran las elecciones, ganaría con el 60% de los votos.

De la Cruz ironizó al respecto y afirmó que, con ese mismo porcentaje, el exmandatario podría imponerse en una elección interna en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz.

“¡O se unen o serán responsables de la continuidad del MAS!”

El Comité pro Santa Cruz, a través de un pronunciamiento, exigió este sábado a las fuerzas políticas de oposición que presenten de forma inmediata una estrategia electoral clara y conjunta para enfrentar el presunto fraude, que –según denuncian– el Movimiento al Socialismo (MAS) estaría gestando con miras a las elecciones del 17 de agosto.

En contacto con CORREO DEL SUR, el vicepresidente cívico Agustín Zambrana indicó que convocarán a los políticos de oposición. “Convocamos a todas las fuerzas políticas de oposición a que en los próximos días presenten su estrategia electoral concreta para enfrentar y frenar el fraude que el MAS está maquinando”, declaró Zambrana, advirtiendo que el país atraviesa una grave encrucijada democrática.

El líder cívico cuestionó duramente la división de candidaturas y la falta de un bloque común, y acusó a los líderes opositores de anteponer intereses personales. “No es momento de cálculos mezquinos, ni de alimentar egos. El pueblo decepcionado exige Unidad”, sentenció.

Zambrana recordó que Bolivia ha soportado cinco procesos electorales consecutivos bajo un escenario de dispersión del voto opositor, lo cual –dijo– ha favorecido al MAS y debilitado la democracia. “El país no soporta otro golpe electoral disfrazado de democracia. ¡No más división del voto!”, exclamó.

El Comité pro Santa Cruz reiteró que el 19 de mayo es la fecha límite para consolidar una alianza única y emplazó a las fuerzas inscritas a presentar propuestas sólidas, con una estrategia electoral que garantice elecciones limpias, transparentes y con resguardo real ante el fraude.

“Queremos ver sus planes. Queremos saber cómo nos van a defender electoralmente. Si no están a la altura, el pueblo lo sabrá. ¡O se unen o serán responsables de la continuidad del MAS!”, concluyó Agustín Zambrana, dejando claro que el Comité Cívico Pro Santa Cruz seguirá insistiendo en la unidad nacional como única vía para recuperar la libertad y la institucionalidad democrática.

Andrónico dejó plantado a Morales

Mientras Evo Morales asistió a una proclamación política en Entre Ríos (Cochabamba), Andrónico Rodríguez compartió fotografías de su visita oficial en Paraguay, donde sostuvo reuniones con el presidente del Congreso ese país. La semana pasada, el presidente del Senado estuvo en España. Esta situación también muestra una división al interior de las organizaciones cocaleras que cierran filas en torno al expresidente.

“Nos encontramos en Asunción, Paraguay, en una intensa jornada de actividades. Hoy (por ayer) sostuvimos una reunión con el presidente de la Cámara Alta y del Congreso Nacional, senador Basilio Núñez, junto a una comitiva de senadores”, escribió Rodríguez, en las redes sociales.

Rodríguez dice que habló sobre inversiones y el fortalecimiento de economías, en su encuentro en el vecino país.

Esa visita a Paraguay coincidió con la proclamación llevada esta misma jornada en Entre Ríos, donde se brindó apoyo a Evo Morales, quien asegura que está habilitado para ser candidato en las elecciones presidenciales. Aunque físicamente no estuvo presente en Entre Ríos, los afines de Andrónico estuvieron presentes en el estadio donde se realizó la proclamación. De hecho, hubo pancartas con la imagen del presidente del Senado apoyando una eventual candidatura.

