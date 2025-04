Se mantiene la alerta por crecida del Río Acre en Pando

El nivel del río Acre creció más de 10 metros. El desborde se da cuando las aguas superan los 11 metros.

Santa Cruz.- Con la alerta continúa por la crecida del Río Acre en Pando, la alcaldesa de Cobija, Ana Lucía Reis, informó que pese a los problemas que enfrenta la ciudad por las intensas lluvias, la población e instituciones sociales demuestran “cariño y compromiso” para salir de esta crisis.

“Nuestro pueblo, Cobija, viene sufriendo muchos problemas. (…) Más bien la población es bastante comprensible y unidad, el pueblo entero ayudando, trasladando la gente, las instituciones, ahí se muestra realmente el cariño y compromiso que tiene todo el pueblo en un momento de emergencia como esta”, dijo la alcaldesa de Cobija en entrevista en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El nivel del río Acre superó los 10 metros y mantiene en alerta a las autoridades de Cobija, en Pando, ante el riesgo de un posible desborde. La alcaldesa de ese municipio prevé que el nivel de las aguas podría superar los 10,80 metros hasta la medianoche de este jueves.

En la oportunidad, Reis recordó que en 2012 se registró el peor desastre en este municipio fronterizo con una inundación provocada por el desborde del río Acre que afectó a “casi toda la población”. Asimismo, el 2015, 2023 y 2024 se enfrentaron a otras inundaciones “con cero recursos de inversión y muchas dificultades”, agregó.

“En este momento, gracias a Dios, quiero decirles que no ha desbordado nuestro río, estamos con 10 metros y 80 (centímetros) el nivel del agua, pero no desbordó. El río desborda con 11 metros y 20 Estamos con la fe y la esperanza que no va a ocurrir porque no está lloviendo en la cabecera del río y desde ayer han parado las lluvias. Entonces, no hay como el río siga creciendo más. (…) Este es el informe técnico que tenemos del Senamhi (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología)”, explicó la autoridad.

A la fecha, los barrios cobijeños Junín, Matajo, Puerto Alto y comunidades de Bajo Acre, entre otros, fueron afectados, complementó Reis.

“La declaratoria de desastre la tenemos desde varias semanas debido al deslizamiento, justamente provocado por las inundaciones pasadas. Hoy tuvimos la llamada del representante de un ministro para decirnos que vamos a recibir el apoyo del crédito que ha sido aprobado en el Congreso. Así, Cobija también va a ser parte de este apoyo económico. Esto nos hace sentir mucho más tranquilos”, señaló la alcaldesa de Cobija.