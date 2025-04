Secretario de Defensa de EEUU exige eliminar del Ejército a soldados ‘gordos y desaliñados’

Pete Hegseth, quien enfrenta pedidos de destitución de su cargo como secretario de Defensa, hizo varios comentarios notables mientras hablaba en la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos en Pensilvania el miércoles.

Dirigiéndose a estudiantes, familias, profesorado y personal, Hegseth afirmó que las tropas estadounidenses son físicamente capaces de hacer lo necesario bajo fuego. Enfatizó: «Necesitan estar en forma, no gordos. En forma, no desaliñados. Especialmente nuestros líderes».

Esta no es la primera vez que Hegseth expresa estas expectativas. En marzo, el expresentador de Fox News escribió una declaración similar sobre X, usando la palabra «descuidado» en lugar de «desaliñado».

Escribió: «Nuestras tropas estarán en forma, no gordas. Nuestras tropas lucirán impecables, no descuidadas. Solo buscamos calidad, no cuotas. EN RESUMEN: nuestro @DeptofDefense volverá a poner los estándares ALTOS y EXCELENTES en toda la fuerza».

Además de sus comentarios sobre la condición física y la apariencia, Hegseth tuvo otra cita destacada del evento de hoy: «Dejando atrás la debilidad y la conciencia», declaró desde el podio, según informa el Irish Star.

