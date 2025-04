«Secuestrado» entre «olor a pis»: expareja de Maradona revela detalles previos a su muerte

En el marco del juicio que investiga el fallecimiento del exfutbolista, Verónica Ojeda dijo que la casa donde pasó sus últimos días no era apta para una internación.

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, su expareja, Verónica Ojeda, aseguró que al astro del fútbol argentino lo tenían «secuestrado» en la vivienda donde pasó sus últimos días.

Ojeda declaró este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, donde se debaten las circunstancias que rodearon al fallecimiento de Maradona, el 25 de noviembre de 2020. En la causa hay ocho imputados, entre médicos, enfermeros y una psiquiatra, acusados de abandonar y de no haber atendido profesionalmente al excampeón del mundo.

En su declaración, la madre del último hijo del ’10’ afirmó que a Maradona «le robaron todo» y que «tenía miedo de quedarse solo», reportó la agencia Noticias Argentinas.

«No se bañaba»

Sobre los días en que se recuperaba de una cirugía en la cabeza, en una casa de la localidad de Tigre (Argentina), Ojeda aseguró que «a Diego lo tenían secuestrado. Le tenía temor a todo».

Además, afirmó que la vivienda donde se alojó tras la operación no tenía las condiciones necesarias para una internación domiciliaria. Y agregó que estaba descuidado.

«Lo quería llevar a otro lugar, porque Diego no estaba bien. Estaba solo con un custodio, alguien tenía que hacer algo. Yo me lo quería llevar, no quería que estuviera en ese lugar con esas condiciones, con ese olor a pis y otras cosas. Es horrible vivir así», dijo la mujer, y, de acuerdo a La Nación, añadió que en esos momentos Maradona «no se bañaba».

En su testimonio, que se vio interrumpido porque no pudo contener las lágrimas, Ojeda recordó que antes de morir le prometió que se iba a asear para que su hijo, Diego Fernando, lo pudiera ver. «‘Quédate tranquila, te prometo que me voy a bañar y afeitar para mi hijo’. Ese fue el último día que lo vi con vida», contó.