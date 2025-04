Senador Loza asegura que la orden del Gobierno era su aprehensión tras requisa en su auto

Incluso dijo que la orden era “sembrarle” pruebas como: dinero, droga o un arma de fuego, con el fin de aprehenderlo. “Lamento que el Gobierno esté incurriendo en el hecho de sembrar pruebas, de intimidar o perseguir, no tengo miedo porque no porto dinero, droga ni armas”.

eju.tv / Video: RKC

El senador evista Leonardo Loza denunció este viernes por la tarde que a través de un “supuesto” operativo realizado por uniformados de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) intentaron “sembrarle” pruebas con el fin de aprehenderlo. En ese sentido, aseguró que la orden venía del Gobierno central, pero no les resultó.

“El Gobierno dijo: hoy sí o sí cae Loza, tienen que detener a Loza. Nosotros no sabíamos nada y en Vila Vila había una tranca de peaje, donde había dos patrullas y no se hacían controles, pero nos hicieron parar a nosotros y los narcóticos nos obligaron a parar, me di cuenta, porque nos ordenaron bajar, y no encontraron nada, y hasta en mis ropas interiores buscaron”, afirmó el legislador.

Incluso dijo que la orden era “sembrarle” dinero, droga o un arma de fuego, con el fin de aprehenderlo. “Lamento que el Gobierno esté incurriendo en el hecho de sembrar pruebas, de intimidar o perseguir, no tengo miedo porque no porto dinero, droga ni armas”.

Mencionó, que con base a un informe que le remitieron desde la Policía, el operativo debía ejecutarse a las 5.00 horas en la ciudad de El Alto, pero demoró en su salida desde la urbe paceña hasta el trópico de Cochabamba, por eso la requisa en su vehículo se lo hizo en la población de Vila Vila, en la carretera La Paz-Oruro.

Mencionó que no es la primera vez que se registra este tipo de hechos y que tiene informes de que el personal de Inteligencia de la Policía sigue sus pasos.

“Evidentemente, sufrimos un ataque más del Gobierno de Lucho Arce y nos informaron hace días atrás que la (unidad) de inteligencia de la Policía nos está siguiendo y no es una casualidad que esta mañana, porque hoy salimos 4.30 de la ciudad de La Paz y ya había una camioneta por mi casa que rondó toda la noche y salió detrás”, sostuvo Loza.