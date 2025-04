Senadora Rek propone que Hassenteufel presida el OEP hasta que concluyan las elecciones

La legisladora considera que otro vocal electoral que asuma la presidencia del TSE puede tener criterio diferente y cambiar la dirección que puede tomar el proceso electoral

Para la senadora Centa Rek de CREEMOS por Santa Cruz, es motivo de preocupación que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenga que cambiar de presidente en pleno proceso electoral, por lo que sugirió que se analice la posibilidad de que el actual presidente Oscar Hassenteufel siga presidiendo esa institución hasta el mes de agosto, una vez que concluya este proceso electoral.

El TSE convocó hoy a reunión de sala plena para que el venidero martes 29 de abril para que se proceda a elegir a un sucesor de Hassenteufel en la presidencia del tribunal electoral ya que éste concluyó su gestión de dos años y según normativas internas no podría ser reelecto.

“Todo el proceso se había iniciado con Hassenteufel y definitivamente no sabemos cuáles serán las decisiones que se tomen sobre su sucesor y qué posición tomará; todos los compromisos que incluso ha adquirido con la ciudadanía y con las organizaciones políticas quedarían en suspenso, porque al asumir otra persona se consideran que esos compromisos están, pero puede tener un criterio diferente y cambiar la dirección que puede tomar el proceso electoral”, justificó Rek su propuesta.

Par la senadora “es muy preocupante” este relevo apenas iniciándose el proceso de organización de los comicios generales. “Creo que es un tema para analizarlo profundamente… una persona (Hassenteufel) del Órgano Electoral no puede terminar este proceso (electoral), no decimos que se prorrogue, pero que llegue a la conclusión que es hasta agosto, son muy pocos meses para sustituirlo, por no sabemos quién”, sustentó la senadora.