Blanco de cuestionamientos y hasta insultos, el senador Andrónico Rodríguez denunció una campaña de desprestigio en su contra en el mismo seno del evismo.

“Claramente, están emprendiendo una campaña de desprestigio hacia mi persona”, escribió en sus cuentas de redes sociales el presidente de la Cámara de Senadores.

Rodríguez, formado bajo el ala política del expresidente Evo Morales, apuntó directamente a su correligionario diputado Renán Cabezas, también del entorno del exmandatario.

“Lamento las declaraciones del diputado Renán y otros diputados, quienes con tanta facilidad realizan afirmaciones sin pruebas”, afirmó el senador, últimamente señalado como un eventual candidato presidencial.

‘Candidato de la derecha’

Cabezas había dicho el martes que Rodríguez “es el candidato de derecha, es el candidato del gobierno de (Luis) Arce Catacora con el único propósito de eliminar al hermano Evo Morales”.

Rodríguez no se quedó callado; aunque no dio nombres, consideró que hay alguien detrás de lo que dijo su correligionario. “Está claro que sus declaraciones responden a instrucciones y están dirigidas a desinformar”, espetó.

“La política no puede reducirse a calumnias, insultos, mentiras y ataques sin fundamento. Bolivia, en estos momentos difíciles, necesita políticos responsables que prioricen el bien común y no cuestiones personales”, remató.

Desde el 22 de enero, Rodríguez es señalado contendor de Morales para las elecciones generales del 17 de agosto.

‘Celos’ de Morales

Ese día, en la celebración del Movimiento Al Socialismo (MAS) evista del aniversario del Estado Plurinacional, aludió a Evo Morales: “Le digo a nuestro hermano Evo (que) debe sentirse orgulloso, y no celoso, de muchos jóvenes que siguen sus pasos de la dirigencia sindical”.

Morales no se guardo la respuesta. “Por supuesto que nos sentimos orgullosos, pero algunos hermanos dicen ‘Andrónico presidente’. Con eso solo están desgastando al hermano Andrónico”, le respondió.

Otro senador evista, Leonardo Loza, de quien se dice que tiene más confianza de Morales, salió luego al paso de las declaraciones de Rodríguez. “A veces no sé si nos equivocamos o alguien nos hace hablar, o hablamos lo que uno siente o alguien nos los prepara. Por eso no sé si alguien nos los escribe bien o mal. Él sabe perfectamente que Evo nunca ha sido celoso de nada, de nadie”.

Más duro fue otro diputado evista, Anyelo Céspedes. “El segundo traidor del instrumento político se llamaría Andrónico Rodríguez. Si fuera él, no me iría pues con el hombre que le ha hecho daño a Bolivia”, dijo.

Candidato

Rodríguez apareció como opción electoral en las últimas semanas, arropado por sus antiguos compañeros, como el exalcalde de Warnes Mario Cronenmbold, y encuestas que le favorecen. Incluso, en varias ciudades aparecieron vallas con su nombre: “Andrónico Bicentenario”.

Hasta fue proclamado candidato en actos políticos a los que incluso asistió.

Sus detractores internos incluso denunciaron que trabaja en un programa de gobierno. En un segundo mensaje en redes sociales, el senador también desmintió estas versiones.

“Lamento que algunos dirigentes y autoridades cumplan un rol de desprestigio hacia mi persona, realizando declaraciones por presión o instrucción, y de esa manera desinformando a la población con versiones sin sustento alguno”, insistió.

Rodríguez, de 36 años de edad, apuntaba a ser sustituto de Morales en el liderazgo del MAS; sin embargo, fue descartado de manera sucesiva por el exmandatario.

Huanuni

En un ampliado partidario celebrado en enero de 2020 en Huanuni (Oruro), fue designado en el binomio del MAS junto al ahora vicepresidente David Choquehuanca. Sin embargo, Morales se decantó por la fórmula Luis Arce-Choquehuanca, que rige ahora el país.

En diciembre de 2024, Morales pidió a sus bases buscar un nombre, de varón o mujer, como candidato a la Vicepresidencia. Entonces, ni se refirió a Rodríguez. ¿Quién será ese compañero o compañera? No me interesa de qué región, departamento o sector que nos ayude a resolver esos temas, no al MAS, sino a Bolivia”, dijo.

Rodríguez también fue cuestionado por su ausencia reciente, el fin de semana, en el Congreso Refundacional del Instrumento Político de los Pueblos, que, en Villa Tunari, Trópico de Cochabamba, fundó el partido Evo Pueblo.

Si bien saludó la “gran concentración y refundación en Villa Tunari”, lamentó “no haber podido asistir por temas de salud”.

Rodríguez tampoco participó de la suscripción de la alianza con el Frente Para la Victoria (FPV), partido que propondrá la candidatura presidencial de Morales en los comicios de agosto.