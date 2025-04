Tiroteo en popular playa de Carolina del Sur deja un muerto y once heridos

Los hechos ocurrieron en North Ocean Boulevard, cerca del museo Ripley’s Believe It Or Not, en una de las zonas más concurridas por los turistas

Un tiroteo registrado la noche del sábado en Myrtle Beach, una popular ciudad turística en Carolina del Sur, dejó once personas heridas y una persona muerta tras la intervención policial, según informó The Associated Press. Los hechos ocurrieron en North Ocean Boulevard, cerca del museo Ripley’s Believe It Or Not, en una de las zonas más concurridas por los visitantes.

De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Policía de Myrtle Beach, alrededor de las 23:50 horas los agentes observaron un disturbio que involucraba a varios individuos.

En el transcurso del altercado, una persona comenzó a disparar un arma de fuego, lo que llevó a un oficial a responder utilizando su arma de servicio “basado en la amenaza inmediata”. La persona herida por el disparo policial falleció posteriormente a causa de sus heridas.

Hasta el momento, el nombre de la víctima mortal no ha sido divulgado, y las autoridades no han confirmado si esta persona estaba involucrada en el tiroteo inicial. En respuesta a las solicitudes de información, la policía local indicó que la investigación fue remitida a la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur (SLED), que aún no ha proporcionado comentarios adicionales.

La policía informó que once personas heridas reciben tratamiento médico tras el tiroteo masivo del sábado por la noche. (Facebook/Policia de Myrtle Beach)

El departamento también informó que once personas que resultaron heridas durante el tiroteo estaban recibiendo atención médica. El estado de gravedad de estas víctimas no fue especificado en el informe preliminar.

La policía expresó en su comunicado sus “oraciones y profundas condolencias a todos los afectados por este incidente” y anunció que se llevará a cabo una revisión interna del tiroteo por parte de un oficial, paralela a la investigación estatal.

El sitio del incidente, North Ocean Boulevard, permaneció cerrado al tránsito entre la Octava Avenida y la Decimosexta Avenida durante la mañana del domingo 27 de abril, mientras las autoridades realizaban labores de investigación. Cintas policiales acordonaron el área hasta la reapertura de la vía en horas de la tarde, según reportó el medio local The Sun News.

Videos grabados por testigos y difundidos en redes sociales muestran escenas de gran tensión tras los disparos. En uno de los videos se observa a una persona tendida boca abajo en la acera mientras dos agentes la sujetan, y a una mujer que, tomándose la pierna, grita mientras otros oficiales intentan asistirla.

La congresista Nancy Mace lamentó el tiroteo y aseguró que Carolina del Sur no tolerará actos de violencia. (X/@NancyMace)

Entre los testimonios recogidos, Michael Howard, un testigo presencial entrevistado por ABC 15, relató: “Recuerdo escuchar disparos estallando por todas partes. Vi a una chica caer tras ser herida y al tipo que recibió un disparo caer al suelo. Vi sangre por todos lados. Fue muy traumatizante”.

Otro testigo afirmó al Sun News que, aproximadamente a las 22:30 horas, se encontraba en la calle con su familia cuando escuchó que alguien gritaba “arma”, lo que provocó la estampida de personas buscando refugio. Posteriormente, tras llevar a su sobrina al hotel, el testigo presenció el momento en que un individuo disparaba un arma y un oficial respondía hiriéndolo mortalmente. “Vi al tipo caer muerto frente a mí. Recuerdo el zumbido de las balas en mis oídos”, relató.

Ante la conmoción generada por el suceso, la congresista republicana por Carolina del Sur, Nancy Mace, cuyo distrito incluye áreas cercanas a Myrtle Beach, expresó su pesar a través de una publicación en X que se encontraba “devastada por el trágico tiroteo en Myrtle Beach. Nuestros corazones están destrozados por las víctimas y sus familias. Carolina del Sur se mantiene fuerte, y no toleraremos ningún tipo de violencia en nuestras comunidades. Dios bendiga a los primeros en responder en la escena”.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las causas que derivaron en el tiroteo. La policía solicitó la colaboración del público y agradeció la paciencia mientras se desarrollan ambas investigaciones, asegurando que todas las pistas serán exhaustivamente examinadas.