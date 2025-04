Tras rechazar el “plan B”, Evo ahora dice que iba a apoyar la candidatura de Andrónico

Según Evo Morales, en una reunión le preguntó a Andrónico si quería ser candidato, pero este se quedó callado

Tras rechazar en diferentes oportunidades el “Plan B”, que sugería la postulación de Andrónico Rodríguez como candidato evista, ahora el expresidente Evo Morales dice que iba a apoyar esa postulación, pues aseguró que preguntó a Rodríguez esa posibilidad y este se quedó callado.

El Plan B era sugerido por dirigentes evistas especialmente de Santa Cruz, ante la inhabilitación de Morales establecida por fallos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que prohiben la reelección por más de una vez de forma continua o discontinua.

“En una reunión que tuvimos con las Seis Federaciones, estaba Andrónico hace dos o tres meses, le dije, hermano Andrónico si quieres ser candidato, di que vas a ser candidato, te voy a apoyar (pero) quedó callado”, indicó Morales en su programa en RKC.

El expresidente Morales agregó que Andrónico comprendió que hay decisiones orgánicas al interior de las Seis Federaciones y que manifestó que sería difícil ser candidato a presidente por la situación económica que vive el país.

“Las Federaciones saben que hay decisiones orgánicas y también fue sincero, luego de conocer la situación económica (dijo) da miedo ser candidato a presidente”, dijo.

Morales dio a conocer su versión cuando Rodríguez es proclamado como candidato presidencial por diferentes sectores evistas que fueron tildados de “traidores” por sus seguidores.

No obstante, Rodríguez aún no confirmó su postulación. El ex alcalde de Warnes Mario Cronenbold aseguró que el Presidente del Senado ya tiene una alianza y dio pistas que apuntan a la liderada por Félix Patzi.

En dos encuestas de intención de voto anteriores, Rodríguez ocupaba el primer lugar.

En enero de esta gestión, el propio Morales indicó que Andrónico no puede ser candidato presidencial y pidió a sus seguidores no impulsar su candidatura porque lo estarían desgastando.

“Solo quiero recomendar a los jóvenes, por su puesto nos sentimos orgullosos, pero algunos hermanos dicen Andrónico presidente, eso solo está desgastando al hermano Andrónico. El hermano Andrónico es orgánico, su federación en su congreso de septiembre aprobó candidato único, Evo Morales. Algunos compañeros solo están desgastando al hermano Andrónico, no hagan eso”, indicó Morales.

Y, en marzo de esta gestión, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba envió a Andrónico Rodríguez, una resolución en la que indica que no puede ser candidato presidencial por ningún partido político y ratificó la candidatura del expresidente Evo Morales por el Frente Para la Victoria (FPV) para las elecciones del 17 de agosto.

“Ante las falsas campañas políticas de apoyo al hermano Andrónico Rodríguez por parte del Gobierno y la derecha nacional, desprestigiando su imagen y desgastándolo políticamente, la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, de manera unánime, determina que el hermano Andrónico no es candidato a la presidencia de ningún partido”, señala parte de una de las resoluciones del directorio.

