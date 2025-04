Tuto compara al bloque que proclamó a Samuel con Maduro y dice que hay tiempo para buscar la unidad

“Terminar en anuncios unilaterales sin respaldo alguno y en secreto es como los boletines ilegales que de Venezuela que decían que Maduro ganó. No debemos caer en ‘madurazos’ en Bolivia”, apuntó Quiroga.

“Yo no puedo, y no voy a firmar un contrato ilegal. No voy a avalar algo que expone mi candidatura y al país a la guillotina judicial del MAS”, señaló Quiroga en conferencia de prensa y lamentó que se haya optado por “una decisión desesperada y unilateral que contamina todo el trabajo hecho”.

Además, criticó la forma en que se manejó la comunicación del proceso de selección, señalando que las filtraciones y declaraciones públicas previas a un acuerdo final fueron deliberadas y buscaron posicionar una narrativa antes de que existiera una base técnica y legal.

Quiroga señaló que prevé inscribir su alianza ante el Órgano Electoral e insistió en que, aunque el momento sea difícil, la esperanza no está perdida: “La unidad verdadera es aún posible. Lo que no es posible es construirla con trampas ni con atajos. Necesitamos transparencia, legalidad y responsabilidad”.

A pesar de las fracturas evidentes, aseguró que seguirá trabajando para ofrecer al país una alternativa democrática sólida, capaz de enfrentar con firmeza al oficialismo en las elecciones de este año.

“Vamos a seguir avanzando con nuestra alianza Libre, vamos a inscribirnos cuando la ley lo permita, con claridad, con propuestas y con firmeza. Porque este país no necesita más engaños ni más ‘madurazos’. Necesita verdad, coraje y unidad real para enfrentar al MAS y devolverle la esperanza al pueblo boliviano”, concluyó.