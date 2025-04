Tuto niega que las encuestas sean del Bloque de Unidad y manda una carta al TSE para responsabilizar a Samuel

El precandidato presidencial Jorge Tuto Quiroga rechazó que las encuestas que se ejecutan desde ayer sean del Bloque de Unidad para definir a un candidato de la oposición democrática; dijo que ese relevamiento de datos sólo responde a la iniciativa de Samuel Doria Medina.

“Soy parte del bloque, no hay el sistema de encuestas que se había discutido, ni siquiera se había finalizado mecanismos internos de ponderación de preguntas, ni siquiera el marco muestral estaba listo hasta el miércoles en la noche. Ese no es el sistema de encuestas fiscalizadas, reservadas, que se había acordado, no. Son las encuestas del señor Samuel Doria Medina, que él corra con la responsabilidad”, subrayó Quiroga.

La jornada pasada, el precandidato Doria Medina comunicó que comenzaron a ejecutarse las encuestas acordadas del Bloque de Unidad para elegir a un candidato de la oposición democrática.

Tras el lanzamiento de la convocatoria para las elecciones generales de este año, los principales precandidatos del Bloque comenzaron a mostrar sus diferencias en torno a la necesidad o no de realizar las encuestas para elegir al candidato único.

La polémica surgió sobre una posible inhabilitación del candidato que salga ganador en esas consultas porque, por ley, estarían prohibidas si es que no están registradas ante el Órgano Electoral en los plazos que establece la convocatoria.

Ante ese temor, Quiroga envió una carta al Tribunbal Supremo Electoral (TSE) esta jornada para aclarar que sigue siendo parte del Bloque de Unidad, pero decidió no participar de ese estudio estadístico.

“Mi decisión de no participar en la presente encuesta de opinión pública para decidir el candidato a la Presidencia del Bloque de Unidad, se basa fundamentalmente en el respeto a la ley”, dice una parte de la misiva del expresidente.

Doria Medina minimizó las preocupaciones de Quiroga y aseguró que la norma no aplica para las encuestas internas. Sin embargo, el exmandatario respondió asegurando que, al igual que filtraron las preguntas, no existe una garantía de que se vuelva a difundir esa información clandestinamente y se convierta en datos públicos.

