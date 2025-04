Un dirigente del PDC asegura que sectores internos de ese partido querían “vender” la sigla

Las pugnas internas en ese partido respecto al apoyo o no a Rodrigo Paz Pereira o Jaime Dunn, no serían solo políticas, sino generacionales, pero sobre todo movidas por intereses económicos, denuncian militantes de base.

Video: PDC RRSS

Fuente: eju.tv

En las últimas horas, apareció en redes sociales un video en el cual se testimonia que es Oscar Trujillo el “presidente legítimo” del PDC, en el mismo esa persona denuncia a miembros de su partido por pretender “vender” a esa organización partidaria. “Lo estaba pasando a otros”, dice y señala que esa maniobra política fue frenada por delegados de Cochabamba, Sucre, Oruro, La Paz y El Alto que impidieron tal situación.

Trujillo añade que los delegados de Santa Cruz, ni de otros departamentos “quebraron” a la mayoría de dirigentes del PDC, finalmente señala que ese partido tiene el objetivo de salvar al país a través de la doctrina cristiana que profesa.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Castro es el delegado reconocido por el OEP

Eju.tv consultó al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) quién es la persona reconocida por esa institución como representante del PDC, respondieron que el delegado reconocido por el Órgano Electoral es Roberto Castro, que es precisamente el dirigente que anunció un acuerdo con Rodrigo Paz Pereira para postularlo como candidato a la presidencia del Estado.

Sin embargo, la palabra oficial del OEP en sentido de dirimir si Paz Pereira o Jaime Dunn, candidato a la presidencia proclamado por otro sector del PDC, será conocida luego del 18 de mayo una vez que se cumpla el registro de candidaturas que se registrarán ese día.

Pese a que existen voceros del PDC en favor de uno u otro candidato, negando además que exista división en ese partido, al interior de esa organización existirían de acuerdo a las declaraciones públicas, pronunciamientos, cartas y videos en redes sociales dos o tres facciones internas, todas ellas reclaman ser la voz autorizada partidaria y con poder de decisión sobre las acciones y decisiones políticas de los demo cristianos.

Por un lado, está el sector encabezado por Castro, que proclamó candidato a Paz Pereira, pero tendría el cuestionamiento de seis autoridades partidarias, entre ellas, Cindy Guzmán, Victor Hugo Velasco Caballero, Froilán Calderón Vega, Mario Oswaldo Rivas, Freddy Gustavo Rioja, y Germán Andrade Taboada. Ellos entregaron al OEP la semana pasada una nota denunciando la ilegalidad de la proclamación de Paz Pereira porque no fue tomada respetando criterios internos referidos a mayorías de representantes en favor del actual senador.

Por otro está Oscar Trujillo, sin embargo, en el video difundido por redes sociales no expresa si está en contra o favor de Paz Pereira o de Dunn. Este medio logró conversar con dirigentes medios de ese partido, quienes pidieron reserva en su identidad porque denuncian que la pugna interna no es sólo política, sino inclusive “generacional”, pero el hecho en común de esa división es que nace de “vender al mejor postor” la sigla a un determinado candidato. Se buscó la voz oficial de los dirigentes acusados por sus bases, pero no respondieron a los llamados de este medio.