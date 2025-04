“Un premio consuelo”: Así califican el rol que ocupará YPFB como transportador de gas argentino a Brasil

“Estamos perdiendo nuestro potencial de ser el centro energético como fue planificado hace 20 años atrás”, sostuvo el analista Gonzalo Chávez sobre el nuevo negocio de la petrolera estatal.







Fuente: Unitel

El economista Gonzalo Chávez calificó como un “premio consuelo” el papel que asumirá Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el transporte de gas natural argentino hacia Brasil.

La reciente operación, que inició este martes, tiene como objetivo transportar hasta 4,5 millones de metros cúbicos de gas argentino a través de la infraestructura boliviana, según el reporte de la petrolera estatal, donde también intervienen las firmas internacionales TotalEnergies y el Grupo Matrix Energia de Brasil

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Para Chávez, este movimiento representa la pérdida de oportunidad de Bolivia para consolidarse como una potencia energética, ya que en lugar de exportar gas propio, se limita a alquilar los ductos.

Chávez sostiene que el nuevo rol de Bolivia no solo es secundario, sino que, además, contribuye al fortalecimiento de la competencia

Bolivia, que en 2014 exportaba gas por un valor de $us 6.500 millones a Brasil y Argentina, ahora se ve reducida a una exportación de apenas $us 1.500 millones de dólares al año, por lo que este nuevo rol de YPFB no será suficiente para el repunte del sector, según el análisis del economista.

“Este es el fracaso de la política hidrocarburífera y la nacionalización. Bolivia ha pasado de ser un gran productor a convertirse en un país de paso, donde solo se alquilan los ductos para transportar gas de Argentina hacia Brasil”, afirmó Chávez. “Estamos perdiendo nuestro potencial de ser el centro energético como fue planificado hace 20 años atrás”, agregó.

Chávez sostiene que el nuevo rol de Bolivia no solo es secundario, sino que, además, contribuye al fortalecimiento de la competencia, es decir, a que el gas argentino penetre en el mercado más grande de Sudamérica: Brasil.

En esta línea, advirtió que, a pesar de los ingresos que podría generar el alquiler de los ductos, la cantidad de dinero que se reciba será marginal, lo que no cubrirá los cerca de $us 3.500 millones que se requieren para la importación de combustibles.







“El negocio del gasoducto puede generar entre uno y dos dólares por cada metro cúbico de gas transportado, lo que no representa una solución real al déficit energético del país. Estamos perdiendo nuestra capacidad de ser un centro energético de la región y, en su lugar, nos hemos convertido en simples intermediarios”, subrayó.

En contraste, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, subrayó la importancia de contar con una nueva cuenta de gas natural en Bolivia, destacando el esfuerzo de la empresa TotalEnergies, que tiene presencia en los tres países involucrados, y que está liderando la integración energética a través de la región.

“Esto es un paso experimental positivo. Es un esfuerzo que, aunque pueda descontinuarse en algunas semanas, tiene el potencial de restablecerse hacia septiembre u octubre del próximo año. Aplaudimos que esto esté ocurriendo, porque los ductos de Bolivia no pueden quedar ociosos y sin capacidad”, apuntó el exministro.