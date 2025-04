Universidades rechazan revisar el Padrón Electoral porque no fue posible una auditoría integral

En un comunicado, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) explicó que las intenciones para la revisión del Padrón datan desde el 2023, pero fue hasta el 10 de febrero de 2025 que la solicitud fue formalizada por el Sereci.

Pese a la solicitud formal, el Servicio de Registro Cívico (Sereci) no permitió hasta la fecha una revisión integral al Padrón Electoral, como propusieron las 15 universidades del sistema boliviano; en consecuencia, las entidades académicas decidieron rechazar cualquier posibilidad de revisión porque ya no existen los tiempos para garantizar un saneamiento de los votantes antes de las elecciones generales de este año.

Las 15 universidades que conforman en Sistema de la Universidad Boliviana (SUB) analizaron el documento en la VII Conferencia Nacional de Universidades. Una comisión técnica sostuvo una reunión con los representantes del Sereci el 24 de marzo para hacer conocer la propuesta de las entidades académicas.

En ese encuentro, las propuestas de ambas partes eran “sustancialmente” diferentes: el Sereci planteó una revisión del padrón mediante muestreo aleatorio en un plazo de 20 días, mientras que el SUB propuso una auditoría integral, que incluya verificación biométrica, cruce de datos con registros oficiales y evaluación de seguridad, con un plazo estimado mínimo de nueve meses.

“El 25 de marzo, el CEUB hizo llegar formalmente la propuesta del SUB al Sereci. Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta a dicha propuesta, por lo que no existen las condiciones necesarias para avanzar hacia un convenio institucional entre ambas partes debido a la diferencia sustancial entre las propuestas técnicas y al respeto por los tiempos y capacidades que un proceso de esta magnitud requiere”, dice el comunicado del CEUB.

Tras la negativa reflejada en la falta de diligencia, las universidades aclararon a la población que no participarán en la revisión del Padrón Electoral y dejan la responsabilidad exclusiva al Órgano Electoral Plurinacional.

