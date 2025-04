«¿Usted cree que el ministro de Gobierno va a meter preso a su colega (Edgar Montaño)?», ironiza el diputado Egüez, de Creemos

El ministro del Castillo no está para meter presos a los masistas, está para ejercer persecución contra los opositores», cuestionó el legislador cruceño.

Fuente: eju.tv

El gobierno, la Policía Boliviana no ejecutarán la orden de aprehensión contra el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, porque “goza de impunidad”, desde el Ministerio de Gobierno, despacho de Estado que más bien ejerce persecución política contra toda oposición política, cuestionó el diputado de Creemos, Walthy Egüez.

“El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, no va a ejecutar esa orden de aprehensión, no está para meter presos a los ‘masistas’, está para proteger al MAS y la corrupción, está para ejercer persecución contra los opositores”, dijo tras reprobar la actuación policial que no detiene a Montaño, pero sí a analistas de economía y personas que cuestionan al gobierno actual.

Las declaraciones de Egüez, tiene lugar luego de que el Juzgado Público Civil, Comercial, de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Yapacaní, Santa Cruz, dispusiera la orden de aprehensión por el incumplimiento de pago de la deuda laboral a extrabajadores de la empresa de Servicios de Aeropuertos Bolivianos S.A. (SABSA) cuyo monto supera los 50 millones de bolivianos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El legislador señaló que el gobierno del MAS ha generado un sistema de impunidad para sus correligionarios; por tanto, Del Castillo no actuará en contra de su colega ministro Edgar Montaño.

“Es un gobierno que no respeta las leyes, que ha perdido el rumbo y está mostrando la cara más fea de un gobierno, el MAS ha obrado de esta forma de manera recurrente y la población rechaza ese accionar”, aseguró.