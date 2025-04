Venderé a 5 bs el litro de gasolina y diésel, levantando la subvención, asegura Reyes Villa

Anunció la intención de gestionar 10 mil millones de dólares de recursos externos con organismos multilaterales.

Santa Cruz.- El alcalde de Cochabamba y precandidato presidencial por Súmate, Manfred Reyes Villa, anunció que, de llegar a la presidencia, aplicará medidas económicas inmediatas con el objetivo de estabilizar la economía nacional. Entre sus propuestas más destacadas vender gasolina y diésel a cinco bolivianos por litro, eliminando la subvención estatal.

“Yo voy a vender a cinco bolivianos, que lo sepa todo el mundo, a cinco bolivianos, levantando la subvención. O sea, sin subvención, 5 bolivianos va a costar”, afirmó Reyes Villa, aclarando que la comparación internacional se hace por galón y no por litro, dijo en La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El líder de Súmate explicó que esta medida se enmarca en un plan de reformas estructurales y de recuperación económica, que incluye un ordenamiento del país desde lo institucional y legal.

“Tenemos que poner orden en el país. Si tú no pones orden, ningún modelo económico va a funcionar. Yo tengo las condiciones para hacer cumplir las leyes, para hacer cumplir la Constitución. No puede haber una región de Bolivia que no tenga Estado, como el caso del Chapare”.

Reyes Villa también anticipó que, con mayoría parlamentaria, buscará modificar leyes clave que permitan atraer inversión y financiamiento internacional. En esa línea, anunció la intención de gestionar 10 mil millones de dólares de recursos externos con organismos multilaterales.

“Yo no te digo que me voy a pelear con el Fondo Monetario Internacional, con la CAF o con otros organismos, pero yo voy a traer recursos inmediatamente, y para eso necesito que se apruebe la ley”, sostuvo.

En cuanto a la reactivación del sistema financiero, Reyes Villa propuso devolver 2.500 millones de dólares a la banca nacional para restablecer la confianza del ahorrista boliviano y promover el retorno de divisas al sistema formal.

“Vamos a devolver sus 2.500 millones de dólares a la banca, para que la gente que ha puesto sus mil dólares vaya y los recoja en dólares, y no le den a 6.97. Que la gente confíe en la banca, empiece a depositar sus recursos y volvamos a normalizar el país y el crecimiento económico”, señaló.

Otro componente de su plan incluye la emisión de bonos de carbono aprovechando la riqueza natural de la Amazonía boliviana, un recurso que, según él, ha sido desaprovechado hasta ahora.

Finalmente, reafirmó su visión de largo plazo respecto al gas natural, asegurando que el mundo demandará este recurso durante las próximas cinco décadas y que Bolivia debe seguir explorando para cumplir compromisos estratégicos, especialmente con Brasil. “Vamos a seguir explorando, porque el mundo va a necesitar 50 años más de gas. Tenemos que tener una planificación estratégica”, indicó.