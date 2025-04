Venezuela: Funcionarios policiales chavistas asaltan un pueblo fronterizo y los habitantes reaccionan con protestas

Habitantes de El Nula denuncian la sistemática agresión de cuerpos de seguridad que operan sin amparo legal bajo la sombra de una supuesta lucha contra el crimen.

Por Sebastiana Barráez

Habitantes de El Nula denuncian la sistemática agresión de cuerpos de seguridad que operan sin amparo legal bajo la sombra de una supuesta lucha contra el crimen





Fuente: infobae.com

Desde el jueves pasado, funcionarios de la policía uniformada y cuerpos de inteligencia llegaron a la población de El Nula, en el fronterizo estado de Apure. Saquearon negocios, rompieron cerraduras, se robaron el dinero, a la par que acusan a los pobladores de estar relacionados con el narcotráfico y los grupos de la guerrilla colombiana, según revelaron pobladores en conversación con Infobae.

Los funcionarios portan uniformes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), de la Dirección de Inteligencia del Estado (DIE), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y de la Policía Nacional (PNB). “Llevan siete días saqueando los negocios, robándoles el dinero a los comerciantes, con excusas de que trabajan con droga o que son guerrilleros”, dice una de las familias afectadas.

Por lo menos van diez negocios saqueados, “entre ellos un comercio de electrificación, una zapatería, una venta de ropa, un cambista de bolívares, una ferretería y varias fincas”.

Destacan que “el pueblo es testigo de que es gente trabajadora y emprendedora. No viven de esa vida. La profesora Maribel, que habla en el video, es mamá de dos muchachos a quienes les robaron sus negocios. Se llevaron todo”.

Lo inaudito es que ha sido una decisión arbitraria, porque, según los habitantes, llegan como las bandas del oeste americano: a punta de armas y fuerza, aterrorizan al pueblo y saquean sin órdenes de allanamiento ni autorización de confiscación.

Habitantes de El Nula denuncian la sistemática agresión de cuerpos de seguridad que operan sin amparo legal bajo la sombra de una supuesta lucha contra el crimen

La población se ha sentido acorralada, con miedo, y casi ocho días después salió a protestar ante el insostenible atropello. “Nos han dicho que eso lo están haciendo por órdenes nacionales, porque no hay dinero en esas instituciones y están recogiendo recursos, pero lo inadmisible es que sea robando al pueblo”.

“A la profesora del video se la llevaron presa, pero fue para aprovechar y saquear el negocio de su hijo. Esos funcionarios han bajado varias veces y, cada vez que bajan, saquean negocios, frente a la gente que los miraba cerrar, pero hoy (ayer) decidieron protestar”.

Entre los afectados están Josser Sánchez, Josmar Sánchez, Chicho Bolívares, Leidy Gonzáles, los hermanos Medina, Maribel Caballero y muchos más”.

No queremos más atropellos

Los pueblos fronterizos como El Nula a merced de los grupos o funcionarios armados

Una de las mujeres hizo un llamado al gobernador, Wilmer Rodríguez, destacando que, el 16 de abril de 2025, el pueblo de El Nula denuncia “los atropellos de los que hemos sido víctimas todos como comunidad” y menciona a una comisión que llegó al pueblo atropellando comerciantes.

No solo mujeres “fueron golpeadas, negocios fueron saqueados” y dice que esa es la razón por la que el pueblo se reunió en las calles. “No queremos sufrir más estos atropellos. Hay personas, incluso como la profesora acá presente, a quien le vulneraron sus derechos, los de ella, los de sus hijos, su casa”.

Por su parte, la docente, también declaró que le allanaron su casa: “Entró una persona apuntándome, porque así lo hizo desde el patio de mi casa; yo estaba en la cocina parada”, cuando asegura que un funcionario le preguntó por uno de sus hijos y le dijo que sus hijos “eran unos narcotraficantes”.

Manifestó, indignada, el trato que le dieron los funcionarios verbalmente al señalar a sus hijos de una cantidad de delitos. “Seguidamente me llevaron, me decían vieja, me hacían duro así”, señalando el hombro.

Los cuerpos policiales y de inteligencia asaltaron a varios negocios del pueblo

Le insistieron en ir a buscar a sus hijos, enfatizando los funcionarios que debían entregarse. “Me llevaron, me montaron en un carro”, reteniéndola en San Cristóbal, capital del estado Táchira, desde las 9 de la mañana hasta las tres de la madrugada. “Me hicieron ir para hacerme una fulana entrevista”.

Describe que a su hijo, dueño de un negocio de ropa, le vaciaron el local. “Mi hijo tiene seis años con ese negocio, que él lo ha tenido porque aquí hay muchas personas que son clientes de él, donde él les compraba”.

Detalló que la primera venta de ropa de su hijo fue una docena de camisas, lo que fue respaldado por el grupo de personas que la rodeaban. “Luego él invirtió, él empezó a trabajar. Es una persona de mente, yo no sé si es un delito tener mente para hacer un negocio”.

Narró, para justificar el desarrollo del trabajo de su hijo, que estuvo dos años trabajando en Estados Unidos. “De ahí le incrementó el negocio, le invirtió. No se quedó, se vino, lo surtió más. Y para ellos eso es un delito, que por qué mis hijos tenían eso, que eso era mucha plata, que eso era mucho dinero”.

Pide que vean su casa: “Yo no la he terminado, yo tengo ahí la cocina toda dañada”. Dice que los funcionarios, además, “se llevaron más de 30 millones de pesos de la casa, de los dos negocios”.

“Al otro hijo mío fueron y le vaciaron también el negocio que él tiene, un negocio de eléctricos, parte de ferretería, que también fue con mucho trabajo, que él inició vendiendo un camión y un ganadito que tenía. Él no le robó dinero a nadie”.

Que se detengan

Otra de las mujeres aseveró que lo que buscan con la protesta es que eso no siga pasando. “En mi caso, mi hermana también fue arrestada desde su casa, sin ningún cargo por parte de la fiscalía, absolutamente nada. Le llegaron con amenazas de muerte hacia sus hijos y un nieto que está a cargo de ella, que tiene seis años”.

“¿Qué es lo que queremos nosotros como pueblo? Porque acá estamos organizados, todos, comerciantes y pueblo en general, pues que esto no vuelva a suceder, que se respeten nuestros derechos”.

“Si aquí vienen a buscar a alguna persona, acusar de algún delito que sea, este sea cumpliendo el debido proceso judicial y con una orden de fiscalía. Hasta que eso no suceda, no vamos a permitir más que vengan a atropellar nuestros derechos que tenemos todos como venezolanos y como pueblo de acá de El Nula”.

Aseguraron que se mantendrían “a manera de protesta hasta que obtengamos una respuesta de parte del gobierno”, finalizó diciendo.