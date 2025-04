Vicepresidencia rechaza acusaciones de intentar sabotear encuentro sobre el jaguar

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la Vicepresidencia rechazó las acusaciones de que el titular, David Choquehuanca, se opone a la protección de este animal.

Por Jorge Manuel Soruco Ruiz

Fuente: Visión 360

La Vicepresidencia rechazó este jueves las acusaciones contra su titular, David Choquehuanca, de no querer proteger al jaguar (Panthera onca) de la cacería ilegal. Según un comunicado, difundido en las redes sociales, lo que el Vicepresidente intentó fue «orientar» el proceso, ya que asegura que había consideraciones jurídicas importantes.

«Esta consideración, de ninguna manera puede entenderse como rechazo a la protección del Jaguar (Panthera onca), ni desconoce su valor sagrado, ecológico y simbólico para los pueblos indígena originario campesinos, la biodiversidad del país y la protección de los derechos de la Madre Tierra», reza el documento.

«En ese sentido, no se rechaza la protección del jaguar, más bien todo lo contrario, se busca orientar y establecer adecuadamente los elementos para la formulación correcta protección del jaguar y la Madre Tierra», agrega.

El miércoles, a pocas horas de realizarse la audiencia clave en el Tribunal Agroambiental para la protección de esta especie y su hábitat, la diputada nacional por la Chiquitania, María René Álvarez, denunció públicamente que Choquehuanca y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) intentaban frenar la acción legal. Lo hicieron al presentar un memorial solicitando la improcedencia de las medidas cautelares preventivas.

En ese documento, Choquehuanca argumentaba que no existe un código procesal agroambiental ni una ley procesal ambiental que regule la sustanciación de estas medidas, lo que, a su juicio, imposibilita continuar con el proceso. También destacó que la Constitución Política del Estado no otorga al Tribunal Agroambiental competencias para resolver este tipo de demandas, y que el Código Procesal Civil, aplicable por supletoriedad, no fue cumplido en la forma y contenido de la solicitud presentada. Finalmente, el Vicepresidente pidió al Tribunal Agroambiental que se declare no competente para conocer, sustanciar y resolver esta acción.

Esto provocó el rechazo de legisladores y la sociedad civil. En redes sociales se cuestionó fuertemente a Choquehuanca, acusándolo de utilizar el lema de protección de la Madre Tierra como una pantalla para conseguir votos.