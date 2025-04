Villa Montes: Pacientes renales en emergencia por la falta de medicamentos

Un grupo de 17 pacientes renales que reciben tratamiento de hemodiálisis en el Centro Virgen María de Villa Montes, se declaró en estado de emergencia por la falta de medicamentos esenciales, como la eritropoyetina, que desde hace dos meses es difícil adquirir. No descartan una movilización a partir del lunes si las autoridades municipales no se dan una respuesta inmediata.

Imagen referencial

Fuente: https://elpais.bo

“Hace dos meses que no tenemos la ampolla para la anemia, y es muy cara. Nosotros, que somos de escasos recursos, no podemos comprarla”, denunció Freddy Cortez, representante del grupo de pacientes, quien manifestó su frustración por el silencio de las autoridades médicas y municipales. “Nos hemos dado cuenta solos que nos falta el medicamento. Nadie nos dice nada. Llamamos a reuniones, pero no hay respuesta. Estamos al límite”, afirmó.

La eritropoyetina, medicamento clave para quienes se someten a hemodiálisis tres veces por semana, tiene un costo que oscila entre los 150 y 160 bolivianos por dosis. La falta de este insumo no solo compromete la salud de los pacientes, sino que pone en riesgo su vida.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Medicamento La eritropoyetina, medicamento clave para los pacientes renales, tiene un costo que oscila los 150 y 160 bolivianos

Elizabeth Guerrero, responsable de la Farmacia Internacional Municipal (FIM), reconoció el desabastecimiento generalizado de medicamentos en todos los niveles del sistema de salud local. Informó que, de los 570 ítems licitados desde enero, solo se logró adjudicar un 35%. El resto fue declarado desierto por la falta de ofertas de las empresas proveedoras.

“La situación es crítica. Muchas empresas no tienen materia prima porque no está llegando del exterior”, explicó Guerrero, y añadió que se han solicitado nuevas cotizaciones que se espera publicar la próxima semana a través del SICOES.

A pesar de los esfuerzos, la escasez de eritropoyetina persiste. “Nos hemos prestado 40 ampollas para cubrir unos días, pero necesitamos más”, alertó, a tiempo de informar que el Ministerio de Salud se comprometió a realizar donaciones de medicamentos para pacientes renales, pero llegarán recién en junio.

El malestar entre los pacientes también se debe a lo que perciben como negligencia municipal.

Cortez señaló que las coordinaciones que se habían logrado anteriormente se rompieron con el cambio de responsable en el área de salud de la Alcaldía.

“Todo desapareció, hasta parece que el dinero también. Tenemos concejales que deberían fiscalizar, pero parece que nunca lo han hecho”, reclamó el representante.

La crítica situación se da a pesar de que, según fuentes oficiales, el Gobierno Regional de Villa Montes ha transferido de forma puntual los recursos de regalías destinados a salud. Esta contradicción ha encendido las alarmas sobre una posible mala administración de fondos por parte de la Alcaldía.

Los pacientes también expresaron su descontento con la administración del nuevo hospital municipal. “Cuando el alcalde lo inauguró, dijo que íbamos a tener atención ahí, pero ahora el director dice otras cosas”, cuestionaron.