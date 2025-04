Violento robo en La Paz: Identifican el vehículo que arrastró a una mujer para robarle

Tras el violento robo sufrido por una mujer en la zona de Alto Tejar, personal de la EPI Max Paredes, en Munaypata, inició un patrullaje en el lugar del hecho. Gracias a la revisión de las cámaras de vigilancia, se logró identificar el vehículo involucrado en el delito.







Sin embargo, la víctima aún no había presentado su denuncia formal tras el robo, por lo que el personal policial le solicitó acudir a las instancias correspondientes para activar los protocolos de investigación, aunque ya se encuentran en la búsqueda de los delincuentes.

«Con las recomendaciones del caso, hemos convencido a la víctima para que pueda presentar formalmente su denuncia, lo que permitirá activar el proceso investigativo. Sin embargo, la Policía ya ha identificado el vehículo a través de las cámaras de los vecinos. En este momento, las características del vehículo han sido difundidas a las unidades operativas dependientes del comando, y en las próximas horas se identificarán y detendrán a los autores materiales de este hecho», explicó el director de la EPI Max Paredes.

En tanto, la víctima presentará la denuncia formal y pide justicia, además de mayor presencia policial en la zona que se ha vuelto insegura.

“Estaba con barbijo, canguro rojo, su cara no le he visto, eso no más recuerdo. Tenía una gorra, han cortado mi cartera con un cuchillo. En el estómago me han dado un golpe, no podía gritar más fuerte, no podía defenderme”, dijo la joven.

Personal policial acompañó a la víctima hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para que pueda darse inicio al proceso de investigación.