Vocal denuncia que dentro el TSE pretenden ‘crear un vocero único’

Fuente: La Razón Por Daniel Gutierrez

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe denunció que dentro de la Sala Plena existe una intención de limitar la expresión de los vocales mediante la imposición de un vocero único, lo que consideró un intento de “poner bozales” a aquellos que frecuentan medios de comunicación como es su caso.

“Me quieren colocar un bozal. No quieren que este ejercicio que estamos haciendo, algunos vocales, que yo hable. Quieren crear un vocero único del tribunal. Para mí el vocero natural es el presidente del TSE. Pero a eso quieren colocar un vocero más, y quieren limitar”, denunció en entrevista con La Razón Radio.

Develó que, durante 2020, “algunos vocales” trabajaron en una norma para silenciar a los miembros del tribunal, con el fin, dijo, de coartar incluso la legítima aspiración de presidir el directorio.

“Ahora voy a incursionar en las redes sociales por mi propia página. Porque no se puede coartar la libertad de expresión”, aseguró.

A falta de consenso en la Sala Plena del Órgano Electoral, y pese a que tanto Tahuichi como Nancy Gutiérrez postularon para la presidencia, Óscar Hassenteufel seguirá al mando del TSE en calidad de presidente interino hasta que se designe a un nuevo directorio.

Reveló que su postulación fue rechazada con silencio, es decir, cero votos, como ocurrió en intentos anteriores. Lo mismo sucedió con la candidatura de Gutiérrez.

Mantendrá su candidatura

Recordó que buscó presidir la Sala Plena en 2019, año en que fue elegido Salvador Romero. En 2021, tras la renuncia de Romero, volvió a postular, pero no obtuvo respaldo; en esa ocasión fue elegido Hassenteufel. En 2023 propuso a Francisco Vargas para la presidencia y a sí mismo como vicepresidente, pero tampoco logró los votos necesarios.

Sin embargo, pese a haber tenido la negativa durante cinco años, aseguró que mantendrá su candidatura.

Tahuichi afirmó que la Sala Plena del TSE está cohesionada institucionalmente, aunque existen disidencias internas. Remarcó que la máxima autoridad ejecutiva del Órgano Electoral es la Sala Plena, conformada por siete vocales.

TREP

Cuestionó además la implementación del sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales (TREP), al que considera “no testeado ni garantizado”. “No me opongo al TREP, pero no se puede improvisar. Faltan menos de 110 días y no hay un sistema completo”, advirtió.

En las elecciones de octubre de 2019 la paralización del TREP generó susceptibilidades. Esto causó que en diferentes sectores de la población se denuncie un fraude electoral. En 2020, Romero, entonces presidente del TSE, suspendió el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) un día antes de los comicios.