«Voy a seguir conversando»: Tuto dice que no dejó el bloque de unidad, pero anuncia que no pagará ni avalará las encuestas para elegir al candidato si es ilegal

«Mi propuesta es trabajar en hacer todos los mecanismos, encuestas legales que no nos abran el flanco de que nos inhabiliten», señaló Jorge Tuto Quiroga que considera que hay tiempo hasta el 17 de agosto para concretar la unidad.

eju.tv / Video: Que no me pierda

El remezón que han causado las declaraciones del precandidato Jorge Tuto Quiroga no ha terminado. Hay un tono de molestia entres sus integrantes y el diálogo se aleja en medio de un incesante cruce de acusaciones que tienen como base su supuesto alejamiento del bloque de unidad. Sin embargo, dijo: «Voy a seguir conversando«, aunque matizó que «hay tiempo de acá hasta el 17 de agosto».

Con un copia de las leyes electorales bajo el brazo, Quiroga ha ratificado que no hará nada que ponga en riesgo su candidatura, como una encuesta que en su criterio puede ser observada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para anular la postulación de bloque de oposición.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

A tal punto ha llegado su postura que este jueves anunció que no firmará ningún contrato con una encuestadora, tal como era el compromiso en el boque para definir al postulante mejor posicionado en los estudios de opinión.

«Yo no he firmado ningún contrato, no he hecho ninguna acción porque no quiero firmar mi pedido de inhabilitación», sostuvo en una entrevista con la red UNO.

Samuel Doria Medina, su principal contendor dentro del bloque, anunció que las encuestas para definir candidato ya están en marcha.

¿Se apartó o no se apartó del bloque? «No, para nada para nada, de lo que nunca me voy a apartar es de la legalidad y el apego al derecho porque sé las consecuencias que eso trae cuando uno se sale de ese marco y es vulnerable a recibir sanciones o inhabilitaciones», dijo.

Puso como ejemplo el caso de Beni en las elecciones de 2015, cuando se «inhabilitó a Ernesto Suárez y 287 postulantes regionales y locales» por cinco años.

«En todo este proceso de unidad yo con el mayor de los espíritus, abierto y proclive a buscar cómo trabajar, trabajamos horas, días, semanas para tener un método confiable para todos de encuestas simultáneas hechas antes de que empiece la convocatoria. Era lo que se buscaba hacer para evitar cualquier ataque del Movimiento Al Socialismo que nos inhabilite», dijo.

Propuesta

Para apuntalar sus argumentos, reprodujo un video en el que el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, afirma que las encuestas en materia electoral deben ser ejecutadas por firmas certificadas y serán difundidas dentro del plazo que establecerá el calendario electoral.

«Mi propuesta es trabajar en hacer todos los mecanismos, encuestas legales que no nos abran el flanco de que nos inhabiliten. Sería el regalo más grande al MAS que por imponer el capricho sobre el derecho caigamos en el riesgo de quedar inhabilitados», señaló.

«Sería lo que más festejaría el MAS, hay tiempo de acá hasta el 17 de agosto, yo estoy convencido de una cosa, que del bloque de unidad de oposición democrática, el momento de ir a votar va a haber una sola candidatura y voy a seguir trabajando para ello, pero siempre en el marco del cumplimiento de la ley y espero respetando los compromisos», sostuvo.

En ese marco, apuntó a Unidad Nacional de Samuel Doria Medina, su principal contendor en el bloque de unidad.

«En este canal ha venido el vocero de Unidad Nacional que habían acordado que solo Carlos Mesa hablaba de este tema para no exponernos a esta clase de problemas de inhabilitaciones, y violaron eso flagrantemente, lo lamento», señaló en referencias a las encuestas que impulsa el bloque.