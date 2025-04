WhatsApp estrena herramienta de privacidad para proteger tus chats y frenar el uso indebido de datos

En un paso firme hacia una mayor privacidad en las conversaciones digitales, WhatsApp ha lanzado una nueva función que añade una capa de protección extra en chats individuales y grupos. Bajo el nombre de Privacidad Avanzada de Chats, esta herramienta se perfila como una aliada clave para quienes desean tener más control sobre cómo y con quién se comparte lo que se dice dentro de la app.

La privacidad digital es una preocupación creciente. En una época donde los datos se han convertido en un activo valioso, WhatsApp busca frenar prácticas cada vez más comunes como la exportación de conversaciones, el guardado automático de archivos multimedia o incluso el uso de mensajes para entrenar sistemas de inteligencia artificial. Esta nueva función es la respuesta de Meta a esos desafíos.

¿Qué permite esta nueva función de privacidad avanzada?

Imagina que participas en un grupo donde no conoces a todos los miembros: puede ser un foro sobre salud, un colectivo vecinal o una red de apoyo emocional. En estos espacios, es común que se compartan datos sensibles, opiniones personales o historias íntimas. Con la nueva herramienta activada, podrás:

Bloquear la exportación de chats , impidiendo que otros miembros copien y compartan conversaciones fuera de WhatsApp.

, impidiendo que otros miembros copien y compartan conversaciones fuera de WhatsApp. Desactivar la descarga automática de fotos, videos o audios que se comparten en esa conversación.

que se comparten en esa conversación. Impedir que los mensajes se utilicen para entrenar algoritmos de IA, una práctica que puede parecer lejana, pero que poco a poco se hace más habitual.

Todo esto se puede configurar de forma sencilla. Solo hay que tocar el nombre del chat o grupo, acceder a la opción “Privacidad Avanzada de Chats” y activar las protecciones deseadas.

Una función pensada para grupos más personales o sensibles

WhatsApp señala que esta herramienta está pensada especialmente para grupos en los que no todos los miembros se conocen, pero donde la naturaleza de las conversaciones es sensible. Es decir, no tanto para los grupos familiares o de amigos cercanos, sino para comunidades creadas con fines específicos: apoyo entre pacientes, coordinación comunitaria, grupos estudiantiles, entre otros.

La clave está en reconocer que, aunque compartamos espacio digital con otras personas, eso no significa que queramos que nuestros mensajes circulen libremente fuera del contexto en el que fueron enviados. WhatsApp está entendiendo mejor esa necesidad de acotar la difusión de lo que decimos, algo que los usuarios venían pidiendo desde hace tiempo.

Protecciones que irán creciendo

Desde Meta han indicado que la función de Privacidad Avanzada irá evolucionando. Aunque ya permite bloquear exportaciones y evitar ciertos usos de los mensajes, la idea es sumar más capas de protección con el tiempo.

Esto es relevante porque WhatsApp, al ser una de las apps de mensajería más usadas del mundo, debe adaptarse constantemente a nuevas amenazas o formas de uso inesperadas. Hoy son los datos para IA, mañana podrían ser intentos de estafa o técnicas de suplantación que se valen de contenido extraído de conversaciones.

Disponibilidad gradual: paciencia si aún no la ves

Como suele ocurrir con las actualizaciones importantes de WhatsApp, esta nueva función no estará disponible para todos los usuarios al mismo tiempo. La compañía realiza implementaciones progresivas, tanto en iOS como en Android, por lo que si todavía no ves la opción, es cuestión de esperar unos días o semanas.

Eso sí: asegúrate de tener instalada la última versión de la app. Solo así te asegurarás de recibir la actualización en cuanto esté disponible para tu región.

Más allá de los mensajes: WhatsApp sigue transformándose

Esta novedad se suma a otras mejoras recientes que muestran cómo WhatsApp quiere posicionarse no solo como una app de mensajería, sino como una herramienta de comunicación integral. Hace poco, por ejemplo, se permitió a los usuarios de iPhone configurar WhatsApp como su app predeterminada para llamadas y mensajes de texto.

Estos cambios, sumados a las nuevas funciones de privacidad, muestran que la app sigue apostando por dar más control a sus usuarios, una demanda constante en un entorno donde los límites entre lo privado y lo público cada vez son más difusos.

WhatsApp ya no es solo un lugar para hablar con amigos. Se ha convertido en una plataforma donde se coordinan tareas laborales, se gestionan comunidades, se comparten momentos íntimos o se debaten temas delicados. Tener herramientas como la Privacidad Avanzada de Chats es un paso necesario para que esa evolución no comprometa nuestra tranquilidad digital.