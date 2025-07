Presidente de la Comisión de Economía Plural defiende tratamiento del contrato con empresa rusa por el litio

La sesión tenía que desarrollarse en Potosí, región poseedora del recurso, pero no será posible por la falta de recursos, aduce Hernán Hinojosa.

En medio de la renovada polémica por los contratos de explotación del litio, el presidente de la Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados, Hernán Hinojosa, confirmó que este miércoles se tratará en sesión de esa instancia legislativa el contrato con la empresa rusa Uranium One Group, a pesar del rechazo de sectores opositores y potosinos, debido a que originalmente se había previsto realizar esta reunión en la Villa Imperial.

Hinojosa, cuestionó la actitud de sus colegas de oposición, quienes señalan que no participarán en la sesión convocada para la tarde de este miércoles, porque la determinación tomada por la mayoría de los miembros de esa instancia legislativa, el pasado 12 de febrero de este año, fue sesionar en Potosí; al respecto, el asambleísta del oficialismo puntualizó que la directiva de la Comisión efectuó los trámites para el efecto, pero la falta de recursos impide reanudar la reunión en esa ciudad.

“Evidentemente, se aprobó que la comisión sesione en Potosí, nosotros hemos solicitado como comisión para hacer una inspección al Mutún y otras plantas que no nos ha dado curso, la respuesta es que no hay recursos. Entendemos claramente, pero también está en agenda la tratativa del tema del litio. Entonces, vamos a entrar. No tenemos por qué tener miedo. Si la oposición dice que no le vamos a dejar que se apruebe, discutamos, debatamos. De eso se trata. Sin recurrir a la violencia, sin recurrir a otros argumentos. Cuando se le acaba argumento, recurren a la violencia”, señaló.

El contrato con Uranium One Group es uno de los dos acuerdos internacionales impulsados por el gobierno de Luis Arce Catacora para la industrialización del litio mediante la tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL). El otro contrato —con la empresa china CBC (CATL BRUNP & CMOC)— también generó controversia y su tratamiento en la Cámara Baja se encuentra en pausa, en cuarto intermedio sin fecha definida.

La oposición y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo), junto con las fuerzas vivas del departamento minero rechazan ambos contratos por considerar que se vulnera el derecho del departamento a participar en la toma de decisiones sobre sus recursos naturales al no haberse respetado la figura de la consulta previa; cuestionan las condiciones de ambos contratos, porque no dejarán beneficios para la región, además que —aseguran— habrá un impacto negativo al medio ambiente en el área de intervención.

Hinojosa criticó la postura de sus colegas opositores, quienes anticiparon que no participarán en la sesión de este miércoles, por la exigencia de que se respete la decisión inicial de sesionar en Potosí. “¿Quieren discutir todas las noches? Discutamos. ¿Quieren discutir todo el día, mañana? Discutamos. Pero no vayamos a recurrir a la violencia. En todo caso, la comisión va a entrar en su tratamiento. Si se aprueba, pasará al pleno. Y si no se aprueba, se archivará”, sostuvo.

El legislador oficialista también negó que exista un acuerdo para suspender el tratamiento del contrato con Uranium. “Queremos dejar claramente establecido que no hay ese acuerdo, tampoco hay compromiso para no tratar, está en agenda. La comisión va a tratar todos los proyectos de ley que están en agenda hasta concluir el mandato que tenemos como presidente de la comisión. Yo no voy a archivar todos los proyectos de ley que están en archivo o están en agenda. Tengo que terminar su tratamiento; por tanto, hoy se va a tratar”, recalcó.

Respecto a las exigencias de las bancadas parlamentarias del evismo y de la oposición para postergar el tratamiento de los contratos de litio hasta la próxima legislatura, el presidente de la Comisión de Economía Plural insistió en que el análisis debe seguir su curso. “Dicen tener mayoría. Bueno, vayamos a votación nominal o por escrutinio. Si ellos tienen mayoría, vamos a perder seguramente. Y si ellos son minoría, nosotros vamos a ganar. Pero de eso se trata la democracia interna en el Parlamento”, refirió.

El diputado Walthy Egüez, quien es uno de los acérrimos críticos de los contratos del litio, denunció la mañana de este miércoles que la empresa aérea estatal Boliviana de Aviación (BOA) demora los vuelos a La Paz de manera intencionada para que otros diputados contrarios a la intención gubernamental no lleguen a la sesión que tratará el contrato para la explotación y comercialización del recurso evaporítico. “El gobierno quiere impedir el rechazo al contrato con Uranium Group”, alertó.

El Gobierno firmó en 2023 dos contratos estratégicos para el desarrollo del litio boliviano. El primero, con CBC Hong Kong de China, y el segundo con Uranium One Group de Rusia, para construir plantas de EDL y avanzar en la industrialización de este recurso clave para la transición energética global. Sin embargo, ante el escaso involucramiento de actores regionales por parte del gobierno de Arce y la falta de consulta previa han desatado una oleada de cuestionamientos.