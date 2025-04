YPFB Logística expande y moderniza despacho de combustibles con inversión de Bs 45 millones

Una inversión superior a Bs 45 millones destinó YPFB Logística S.A., a la expansión y modernización tecnológica, para mejorar los controles cuantitativos y cualitativos de despacho de combustibles líquidos y nuevos productos (biocombustibles).

Fuente: AN-YPFB

“Esta inversión permitió expandir, modernizar, adecuar las operaciones de recepción, almacenaje y despacho de biocombustibles ante la creciente demanda de carburantes y biocombustibles en Bolivia”, indicó Joel Callaú Justiniano, gerente general de YPFB Logística S.A.

Esta inversión, ejecutada en la gestión pasada, permitió a la empresa subsidiaria de YPFB Corporación, expandir y modernizar sus operaciones de recepción, almacenaje y despacho de carburantes y biocombustibles, enmarcados en las disposiciones regulatorias que se emiten desde el Gobierno Central y el ente regulador.

Las 16 Plantas de Almacenaje de Hidrocarburos Líquidos (PAHL) de la empresa estratégica encargada de la logística de combustibles, coadyuvan en el abastecimiento de carburantes y biocombustibles, que se encuentran bajo estrictos controles de calidad y seguridad en las ciudades de La Paz, Oruro, Cochabamba, Puerto Villarroel, Potosí, Uyuni, Tupiza, Sucre, Monteagudo, Riberalta, Trinidad, Santa Cruz, San José de Chiquitos, Camiri, Villa Montes y Tarija.

La empresa opera las PAHL donde se presta el servicio de recepción, almacenaje y despacho de productos refinados de petróleo (diésel oil, gasolina especial, gasolina premium, jet fuel, gasolina de aviación y kerosén) además de biocombustibles. Las operaciones de la empresa contribuyen al Plan de Contingencia de YPFB a fin de garantizar el normal abastecimiento de combustibles líquidos en el país con altos estándares de seguridad, calidad y responsabilidad socio ambiental.

EJECUCIÓN

“En la gestión 2024, YPFB Logística S.A., tuvo una ejecución de toda su programación en más de Bs 45 millones, recursos que permitieron llevar a cabo proyectos de gran magnitud que requieren el mercado y la coyuntura actual”, agregó Callaú Justiniano.

Se pudo construir nuevas instalaciones, se realizó adecuaciones a los sistemas y se compró nuevos equipos de calidad, con el fin de fortalecer los despachos de nuevos combustibles como las gasolinas Ultra Premium 100, Premium Plus y la Gasolina Especial Plus, el diésel ULS y el diésel Oil Plus.

INVERSIÓN PROGRAMADA

Asimismo, mencionó que para este año se programó una inversión aproximada de Bs 60 millones, recursos económicos que se destinarán en la construcción de instalaciones, y adecuaciones mecánicas, para la operación de nuevos combustibles, además de la modernización de equipos, instalaciones y automatización de sistemas de despacho para realizar una correcta cuantificación de volumen.

YPFB Logística S.A., se constituye como empresa jurídica el 3 de marzo de 2011 mediante testimonio 335/2011 en aplicación de los Decretos Supremos 29542 y 29554 de 1 y 8 de mayo de 2008 y del Decreto Supremo 28701 de Nacionalización de los Hidrocarburos “Héroes del Chaco” de 1 de mayo de 2006.