El mandatario se refirió así a los recientes comentarios que sugirieron que, como parte de las negociaciones por el final del conflicto, Ucrania debería ceder Crimea y otros territorios

Zelensky insistió en la necesidad de alcanzar una paz justa con Rusia, sin “recompensas” para Putin (REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, insistió este martes en la necesidad de alcanzar una paz “justa” con Rusia, sin “recompensas” para Vladimir Putin, especialmente en lo que respecta a su deseo de hacerse con territorios de su país.

“Todos queremos que esta guerra termine de manera justa, sin recompensas para Putin, en especial sin territorios”, dijo el mandatario, que también instó a su par a dar “pasos claros” en su deseo por “terminar la guerra” y alcanzar “un alto el fuego sin condiciones y completo”.

En el marco de las negociaciones que se están llevando a cabo con la mediación de Estados Unidos, el Kremlin señaló la víspera que ve como “imperativo” quedarse con Crimea -anexionada en 2014- y las cuatro provincias de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia, que mantiene bajo su control.

Rusia considera imperativo quedarse con el control de Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhzhia como parte de un eventual acuerdo de paz (REUTERS)

“Las obligaciones de Kiev deben estipularse a efectos legales y hay que establecer mecanismo para su cumplimiento”, dijo el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.

En un tono similar, días antes, el propio Donald Trump se había referido a esta situación y había sugerido, también, que para alcanzar el fin de la guerra, Ucrania debería aceptar la pérdida de estos territorios.

“Crimea permanecerá con Rusia. Zelensky entiende eso y todo el mundo entiende que ha estado con ellos durante mucho tiempo”, señaló el mandatario, que también cuestionó a Kiev: “¿Serán capaces de recuperarla? Han tenido a los rusos (…) durante muchos años (…) La gente habla mayoritariamente ruso en Crimea».

Trump sugirió que Ucrania tendrá que ceder los territorios, eventualmente (REUTERS)

Sin embargo, el Presidente ucraniano respondió a estas versiones y remarcó que no cederá en su lucha por recuperar los territorios, que le fueron arrebatados por la fuerza.

“Ucrania siempre actuará de acuerdo con su Constitución y estamos totalmente seguros de que nuestros socios, y en particular Estados Unidos, actuarán de acuerdo con sus sólidas decisiones. Ningún país puede cambiar las fronteras de otro por la fuerza”, aseguró.

De todas formas, la paz entre las partes estaría enfrentado otros obstáculos, que anteceden a un eventual debate sobre Crimea y el Donbás.

En las últimas semanas, Rusia aumentó considerablemente sus ataques sobre Ucrania, dejando decenas de muertos y heridos, y exponiendo así que no desea realmente poner fin a la guerra.

Inclusive Trump, quien en un primer momento se pensó que podría dar excesivas concesiones a Putin, lo instó a cesar las agresiones y negociar con seriedad.

Rusia aumentó sus ataques sobre Ucrania en las últimas semanas, lo que aleja las esperanzas de un acuerdo de paz (REUTERS)

“Quiero que deje de disparar, se siente y firme un acuerdo. No tenía ninguna razón para disparar misiles contra zonas civiles, ciudades y pueblos en los últimos días. Me hace pensar que tal vez él no quiere parar la guerra”, escribió en su cuenta de Truth Social en la que adelantó que tal vez “deba ser tratado de otra manera”, por medio de “la ‘banca’ o ‘sanciones secundarias’”.

Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la Casa Blanca podría retirarse de las conversaciones, de no ver un real compromiso de las partes.

“Creo que esta semana será crucial (…) tendremos que decidir si queremos seguir participando en este esfuerzo o si es hora de centrarnos en otros asuntos igual de importantes o, incluso, más importantes en algunos casos”, dijo la semana pasada.