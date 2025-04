Zúñiga revela que Moldiz y Rodríguez buscaron comprar 5.000 fusiles AK47 para organizaciones sociales

Zuñiga: “Como no les di (armas), ellos convocaron a alguien para la adquisición de armas y se reunieron en un hotel de la zona Sur, de la calle 10. La reunión era con Moldiz, Fernando Rodríguez y un señor llamado Sergio, que trabaja en el equipo de Hugo Moldiz, y un extranjero. Pidieron una cantidad de 5.000 fusiles AK 47 y una buena cantidad de munición. Ese era el pedido, no era para las fuerzas armadas, era para sus movimientos sociales”.

Fernando Rodríguez y Hugo Moldiz, presuntos ideólogos del supuesto «golpe de Estado fallido».

Fuente: ANF / La Paz

El general Juan José Zúñiga reveló que Hugo Moldiz, asesor presidencial, y Fernando Rodríguez, funcionario del Ministerio de la Presidencia, intentaron persuadirlo para que proporcione armas a los sectores sociales; ante la negativa, buscaron comprar 5.000 fusiles AK47 de un extranjero para equipar a un movimiento popular.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En una segunda entrevista al medio argentino Data Urgente, el militar reveló que, tres meses antes del 26 de junio, Rodríguez le convocó para sostener una reunión en su domicilio, donde estaban Moldiz y el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Juan Villca.

“Le preguntan al señor Villca, ¿cuánto de gente dispones? Él le dice: aproximadamente 1.000 operativamente a la mano y los otros señores también disponían de como 500 personas. Pero él me decía que falta armas. Me dicen: qué posibilidades hay de que nos puedan prestar o proporcionar armas que están en tus depósitos, que no estén en uso, como los fusiles Mauser. Yo les dije que ninguna”, relató Zúñiga.

Según el general, posteriormente a esa reunión, Moldiz le insistió que debería ser un militar más comprometido e intentó tomar el mando directo de los agentes de inteligencia, pero no se lo permitió.

“Como no les di, ellos convocaron a alguien para la adquisición de armas y se reunieron en un hotel de la zona Sur, de la calle 10. La reunión era con Moldiz, Fernando Rodríguez y un señor llamado Sergio, que trabaja en el equipo de Hugo Moldiz, y un extranjero. Pidieron una cantidad de 5.000 fusiles AK 47 y una buena cantidad de munición. Ese era el pedido, no era para las fuerzas armadas, era para sus movimientos sociales”, aseguró.

El supuesto plan que tenían Moldiz y Rodríguez era conformar una especie de milicia armada para responder a un supuesto movimiento armado popular que quería tomar el poder, pero tres meses después se instaló la narrativa de un intento de golpe de Estado fallido protagonizado por los militares.

Moldiz es señalado por opositores de estar ligado a la inteligencia cubana y ser militante de la izquierda extremista; Rodríguez fue embajador de Bolivia en China, es sociólogo de formación y declarado militante guevarista.