A 8 días de la promesa, siguen las filas en surtidores y choferes lamentan perjuicio económico y laboral

Un conductor de minibús que hizo fila desde las 8 de la mañana, contó que lo que pueda cargar hoy, le servirá para trabajar este sábado, pero el domingo tendrá que volver a hacer fila por combustible.

Por Marco Antonio Belmonte

Se cumplen 8 días de la promesa que realizó el presidente Luis Arce para regularizar la provisión de gasolina y diésel, pero las filas por varias cuadras se mantuvieron este viernes en diferentes estaciones de servicio. Los choferes de transporte público señalan que ahora deben perder un día en las filas para aprovisionarse de combustible y, al otro, recién trabajar.

La jornada de hoy, el surtidor ubicado entre la avenida 20 de octubre y la calle Santos Machicado amaneció con filas de conductores de movilidad que se extendían hasta la calle Aspiazu y Fernando Guachalla. Al promediar las 12 y 30 del mediodía, la columna permanecía.

En la cola, un conductor de minibús indicó que llegó a las 8 de la mañana porque en la calle 17 de Obrajes no había venta y permanecía cerrada a primera hora. “Lamentablemente, ahora debo dedicarme casi un día a conseguir carburante y lo que cargaré hoy me servirá para trabajar un día (sábado), el domingo tendré que volver a hacer fila”, contó.

Otro conductor particular, a la altura de las calles 20 de Octubre y Juan José Pérez, señaló que igualmente llegó a las ocho de la mañana y que hacer fila es una perjuicio, porque se pierden varias horas de actividad laboral e ingresos.

La estación en el Automóvil Club, en la calle 12 de Calacoto, las filas en la mañana se extendían por varias cuadras y, en el surtidor de Mallasilla, conductores señalaron que no había venta, por lo que buscaban dónde conseguir gasolina. En la estación de la calle 1 de Los Pinos, a primera hora la fila llegaba hasta el Hipermaxi.

La Confederación de Choferes de Bolivia anunció un paro nacional desde el 3 de junio y el transporte pesado advierte con movilizaciones, porque el Gobierno no cumplió su promesa de normalizar la provisión de combustible esta semana.

Este viernes, el transporte cruceño comunicó que no acatará el paro nacional convocado por la Confederación de Choferes y dio un ultimátum para que se regularice la distribución de combustible, caso contrario, indicaron que pedirán la renuncia del presidente Luis Arce, según reportó Unitel. “Si no hay la solución hasta el martes queremos la renuncia del presidente Luis Arce, si no tiene la capacidad de solucionar estos conflictos”, manifestó Bismark Daza, dirigente del transporte cruceño.