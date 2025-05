Abogados evistas dicen que fallo de la juez Moreno es inapelable; diputada desafía detener a Evo en El Alto

El equipo jurídico de la agrupación política “Evo Pueblo”, encabezado por Wilfredo Chávez, afirmó este viernes que el fallo de la juez de Santa Cruz Lilian Moreno es inapelable y de cumplimiento obligatorio; por consiguiente, la diputada evista María Alanoca desafió a detener al exmandatario en la ciudad de El Alto, cuando llegue junto a sus seguidores para registrar su candidatura a la presidencia.

Foto: ANF

Fuente: ANF

La Paz. – El equipo jurídico de la agrupación política “Evo Pueblo”, encabezado por Wilfredo Chávez, afirmó este viernes que el fallo de la juez de Santa Cruz Lilian Moreno es inapelable y de cumplimiento obligatorio; por consiguiente, la diputada evista María Alanoca desafió a detener al exmandatario en la ciudad de El Alto, cuando llegue junto a sus seguidores para registrar su candidatura a la presidencia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Está totalmente libre, el presidente Evo va a ir por todo el país, va a estar en la marcha que estamos organizando el 16 de mayo (a inscribir la candidatura oficial). No podría ser aprehendido, imagínese (hacerlo) en condiciones (de resoluciones) anuladas, yo creo que estarían entrando en una cuestión delincuencial. No se puede apelar (la decisión de la juez), he leído el artículo 40 (del Código Procesal Constitucional), no sé si me escucho, son de cumplimiento inmediato, no hay apelación”, precisó en Chávez.

El miércoles, la juez de Sentencia Penal 14° de Santa Cruz emitió una resolución en favor de Morales con la que se anuló el mandato de apremio y “todos los actos procesales e investigativos” contra el expresidente.

Inmediatamente, el Consejo de la Magistratura abrió una investigación disciplinaria contra la jueza por su polémica resolución que investigaba a Morales por el caso de trata tráfico de personas, donde involucra a una menor de edad.

Desde octubre del año pasado, Morales estuvo atrincherado en el Trópico de Cochabamba, resguardado por sus seguidores. La diputada Alanoca desafió al Gobierno para que detengan al exmandatario.

“Evo Morales va a llegar a La Paz, nosotros no tenemos miedo. El Gobierno y el ministro (Eduardo Del Castillo) están amenazando, mejor que prepare cárceles para todos nosotros. Nosotros no tenemos armas”, señaló Alanoca

El senador Leonardo Loza dijo que el gobierno Arce está enfurecido por la decisión de la juez, por eso supuestamente ordenó que investiguen y procesen a Moreno por supuestamente abrir la posibilidad de que Morales sea el candidato, figura que ya está desahuciada por un fallo constitucional que prohíbe la re-reelección continua o discontinua.

El evismo prepara una marcha multitudinaria para el 16 de mayo e ir a las oficinas del Tribunal Supremo Electoral a inscribir la candidatura de Morales. La regional La Paz de “Evo Pueblo” anunció que acompañará en el recorrido y no permitirá la aprehensión del expresidente.

Entre tanto, el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Rolando Enríquez Cuéllar anunció una petición de informe al Ministerio de Obras Públicas sobre los vuelos que realizó la jueza, a la ciudad de La Paz u otros destinos.

/DPC/FPF//