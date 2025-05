Advierten que el próximo gobierno tendrá que retornar a la democracia pactada

Bascopé afirmó que el ciclo político del masismo está llegando a su fin. “Este es un ciclo que tuvo su pico con la bonanza económica y política, pero fue decayendo con las denuncias de corrupción, malversación y los escándalos de Evo Morales. Estamos terminando esa etapa”, dijo.

Santa Cruz.- El abogado constitucionalista William Bascopé advirtió que el próximo gobierno que emerja de las elecciones generales enfrentará serias dificultades tanto en el plano económico como en el político, lo que lo obligará a retomar el modelo de democracia pactada, característico de los gobiernos anteriores al ciclo del MAS. En ese contexto, afirmó que el pacto político no debe ser satanizado, ya que será una condición necesaria para gobernar en un escenario de fragmentación parlamentaria y crisis fiscal.

“Lo que debe quedar claro es que el próximo gobierno va a tener dos dificultades para comenzar: primero, que va a ser un parlamento bastante diverso, no creo que se consigan dos tercios ni mayoría simple. Todos van a tener un pedazo en diputados y senadores, y el gobierno que entre va a tener que pactar”, expresó Bascopé en el programa radial La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Patricia Gutiérrez, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

El constitucionalista señaló que el país volverá a un esquema de coaliciones y acuerdos entre fuerzas políticas, lo que implicará una inevitable repartición de responsabilidades y cargos. “Va a haber una suerte de pactos políticos, coaliciones, que es repartirse la torta. Y la torta es pequeña, hay que ser honestos con el ciudadano”, enfatizó.

Desde el punto de vista económico, Bascopé remarcó que el nuevo gobierno no encontrará los recursos que hubo durante la bonanza del gas en los primeros años del MAS. “Ya no hay plata en la billetera como en el gobierno de Evo Morales. Hoy en día no hay dólares porque ya no vendemos los cupos de gas que teníamos. No se han repuesto los pozos que explotamos indiscriminadamente”, manifestó.

Asimismo, mencionó que el déficit fiscal se ha disparado, al igual que la deuda interna y externa, mientras que la cotización del dólar en el mercado paralelo ya supera los 16 bolivianos, reflejo de una economía en crisis. “Tenemos que aprender a convivir con el otro aunque no nos guste. Para eso es la política, para eso está el Parlamento”, dijo, subrayando la necesidad de madurez democrática.

En ese sentido, Bascopé consideró que el MAS continuará teniendo presencia política, aunque fraccionada entre sus diferentes corrientes. “Evo Morales tiene su convocatoria, Andrónico (Rodríguez) también, (Luis) Arce Catacora tiene a los funcionarios públicos y (Eduardo) Del Castillo está ahí. No se los va a eliminar, van a tener presencia parlamentaria. Por eso serán clave los pactos, según la fuerza que cada uno tenga”, apuntó.

También hizo énfasis en la importancia de los binomios y las listas parlamentarias que se presenten, ya que serán determinantes para definir las alianzas y la gobernabilidad. “No se olviden que hay segunda vuelta, y ahí posiblemente se conforme otra forma de gobierno”, recordó.