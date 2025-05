Agenda informativa: Chuquisaca conmemora 216 años de su gesta libertaria con diferentes actos cívicos

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 25 de mayo

La niñez muestra su civismo en el desfile escolar. Foto: Correo del Sur.

– Chuquisaca conmemora 216 años de su gesta libertaria

Chuquisaca celebra este domingo los 216 años de la geta revolucionaria que fue el inicio de una serie de alzamientos contra el régimen español y la consiguiente confrontación que desembocó en la independencia de las colonias de la región. En esta oportunidad, el aniversario es diferente por ser el del Bicentenario de la declaración de la independencia de las provincias del Alto Perú. Este domingo, con la participación del presidente Luis Arce y autoridades nacionales, departamentales y locales, se efectuarán los actos principales del aniversario chuquisaqueño. El saludo a la alborada con salvas de fusilería fue el primero de los actos. Posteriormente se realizará el acto de ofrendas florales, la iza de las banderas, la ceremonia interreligiosa, el Te Deum, el Silencio Plegaria con 25 tañidos de la Campana de la Libertad y el Desfile por el 25 de Mayo (Instituciones, Guarnición Militar y Policial). Asimismo, el homenaje al fallecimiento de la heroína Juana Azurduy de Padilla. El feriado departamental será trasladado al lunes 26.

– Evistas se preparan para el inicio de protestas por la exclusión de Morales de los comicios

Los sectores afines a Evo Morales se preparan para el inicio de las movilizaciones nacionales para presionar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que inscriba al exmandatario como candidato presidencial, pese a que se mantienen una prohibición constitucional en su contra y que el partido con el cual pretendía terciar en los comicios no tienen personalidad jurídica, El escenario político está marcado por la reciente inhabilitación de Evo Morales para las elecciones presidenciales del 17 de agosto. El Tribunal Constitucional ratificó que Morales no puede postularse debido a los límites de reelección establecidos en la Constitución. Esta decisión ha generado marchas y movilizaciones por parte de sus seguidores, especialmente en el Trópico de Cochabamba, en la capital del Valle y Santa Cruz; sin embargo, la dirigencia del instrumento político de Morales anunció que este lunes inicia la gran movilización nacional.

– TSE rechaza que el proyecto de Ley 428 busque blindar un fraude electoral

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechaza los cuestionamientos al proyecto de ley 428, el cual modifica la Ley 018 del Órgano Electoral Plurinacional y la Ley 026 del Régimen Electoral con la intención de resguardar el principio de preclusión, pero en ningún caso, blindar un supuesto fraude electoral. El TSE aclara que esas aseveraciones son absolutamente falsas. El ente electoral reitera que el proyecto de ley, que forma parte de un paquete de normas que presentó ante el Órgano Legislativo, tiene el fin de garantizar el desarrollo normal de comicios de agosto; además, aclara que el principio de preclusión ya existía en la Ley del Régimen Electoral y éste estuvo vigente en las Elecciones Generales de 2020. El TSE reitera que las elecciones estarán sujetas a la verificación de misiones nacionales o internacionales sobre la transparencia de estas; por ello, dice, ha cursado invitaciones a diferentes organismos internacionales para que participen en el proceso electoral.

– 24 horas de la anunciada estabilización del suministro de carburantes continúan las filas

El gobierno anunció el pasado viernes que, en las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, La Paz y Cochabamba, el suministro de carburantes iba a ser regularizado desde el lunes 25 días, es decir, en menos de 24 horas; sin embargo, el panorama no es muy auspiciador, porque este domingo, tal cual sucede hace varias semanas y se agudizó en los últimos días, las estaciones de servicio muestran largas filas de vehículos livianos y pesados, lo que provoca la protesta sobre todo de los conductores del servicio de transporte público, debido a que sus ingresos se ven severamente afectados porque no pueden trabajar con normalidad. En las ciudades capitales estiman que el servicio de transporte de pasajeros se redujo en un promedio de 50%. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) aún no mencionó la logística para incrementar los volúmenes de diésel y gasolina y normalizar la atención en esas tres regiones.

– Deslizamiento en zona de La Paz moviliza a los sistemas de emergencia municipales

Equipos de emergencias de la Alcaldía de La Paz continúan con el trabajo de atención a un deslizamiento rotacional ocurrido en la madrugada del sábado en la zona de Tacagua. La Secretaría Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades retiró hasta la pasada jornada, 150 metros cúbicos de material que cayó y obstruyó las avenidas Julio Téllez y parte de la avenida Tacagua, en el macrodistrito de Cotahuma. Las labores de estabilización en ese sector se reanudaron en la mañana de este domingo, porque se suspendió el trabajo, debido a que todavía existe movimiento en el sector. No obstante, personal de emergencias municipales monitorea todo el sector de manera permanente, afirma el gobierno local. El tráfico vehicular fue suspendido en diferentes vías de ese sector y se habilitaron otras alternas para facilitar la circulación: la avenida Marcelo Quiroga Santa Cruz, la avenida Kollasuyo y la avenida Mario Mercado, que conectan La Paz y El Alto.