Agenda informativa: el Comité Multisectorial se reúne en El Alto para analizar el agravamiento de la crisis y la escasez

– El Comité Multisectorial se reunirá en El Alto ante el recrudecimiento de la crisis

El Comité Multisectorial se reunirá este viernes, desde las 09:00, en la ciudad de El Alto, para tratar la recurrente escasez de combustibles y la ausencia de dólares en el sistema financiero, lo que ha provocado la irrupción de un mercado paralelo en el cual el tipo de cambio del dólar fluctúa entre los 16 y 17 bolivianos, pero que, incluso, llegó a los 20 bolivianos. Esta situación complica a todos los sectores representados en ese bloque. A la cita fueron convocados productores, exportadores y transportistas, además de otros sectores que son parte del comité. La dirigencia de este grupo afirma que, hasta la fecha, el Gobierno no dio respuesta a un pliego enviado hace varias semanas. Sin embargo, el Ejecutivo calificó las movilizaciones de este sector como políticas en repetidas oportunidades y aseguró que las demandas eran atendidas. En la reunión se tomarán determinaciones, porque, dicen los representantes, la situación actual ya es insostenible para todos los sectores económicos del país.

– Las movilizaciones del MAS continuarán este viernes

Los seguidores de Evo Morales se movilizarán por quinto día seguido tanto en La Paz como en otras regiones con el objetivo de orillar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a registrar el binomio presidencial compuesto por el exmandatario y la concejala y exministra Wilma Alanoca, además de los candidatos a diputados y senadores que pretenden participar en las elecciones nacionales bajo el paraguas del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan – Bol). La pasada jornada se registraron enfrentamientos en inmediaciones de la plaza Abaroa, lugar donde se encuentran las instalaciones del Órgano Electoral; según el informe brindado la noche del jueves por el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, las escaramuzas dejaron el saldo de 26 evistas arrestados y al menos cuatro policías heridos. Este viernes, los movilizados anuncian que masificarán las protestas ante la negativa del ente electoral de atender las demandas de los afines del dirigente cocalero, quien les pidió que no desistan en la presión.

– Los evistas ahora lanzan amenazas contra los vocales del TSE

Los sectores evistas radicalizan su posición y ahora amenazan a los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El dirigente intercultural Enrique Mamani afirma que tienen identificados los domicilios de los vocales electorales e incluso los nombres de sus familiares, los cuales darán a conocer este viernes si la Policía Boliviana no libera a las 26 personas aprehendidas en los enfrentamientos registrados la pasada jornada en inmediaciones de la plaza Abaroa, en la zona de Sopocachi de la sede de Gobierno. En una alocución registrada la noche del jueves, Mamani demostró la seriedad de la amenaza al revelar con precisión las direcciones de las viviendas del presidente del Órgano Electoral, Óscar Hassenteufel y del vocal Tahuichi Tahuichi Quispe. El dirigente reitera el discurso de otros seguidores de Morales y advierte que las exigencias deben ser atendidas por ‘las buenas o las malas’. La pasada jornada, la movilización de afines a Morales terminó en enfrentamientos.

– Fancesa y Soboce se enfrentan en un tribunal consstitucional

La Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa) y la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) protagonizarán este viernes una confrontación judicial crucial para los intereses de ambas empresas. El escenario será la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que debe resolver el amparo presentado por la cementera privada contra una resolución del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que le impuso una multa de Bs 744 millones por prácticas desleales. El acto judicial está previsto para las 08:30, donde la estatal Fancesa defenderá las sentencias que lee favorecieron durante el proceso. La expectativa es tan grande en la capital del Estado, que se montará una pantalla gigante frente al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), para que la población pueda ver la audiencia de manera virtual. Fancesa inició en 2017 el proceso contra la cementera que fue propiedad de Samuel Doria Medina, por competencia desleal, acción que perjudicó sus ventas.

– Las filas de vehículos se incrementan en el país

Las filas de vehículos para cargar combustible aumentaron en todo el país y, en algunas regiones, son cuadras y cuadras de motorizados que esperan durante días para el abastecimiento de diésel y gasolina, lo que ha provocado que en diferentes ciudades y sectores rurales se registren bloqueos de los conductores ante la desesperación de no obtener el carburante necesario para sus actividades, pese al anuncio del presidente Luis Arce, quien aseguró que desde el pasado lunes debía mejorar la situación. El secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, señala que las filas por combustible se han incrementado en los últimos días. El dirigente cuestiona que al presidente Luis Arce, quien la semana pasada se comprometió a regularizar la distribución del carburante al 100 por ciento en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, hecho que al final no sucedió, sino todo lo contrario, porque la columnas son más extensas.

– La UMSA en clases virtuales hasta este viernes

Lo estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) pasan clases virtuales hasta este viernes, debido a los conflictos en la ciudad de La Paz; sin embargo, en eta jornada habrá una evaluación y no se descarta que la próxima semana se amplíe la vigencia de la modalidad a distancia al no haber menguado la protesta de los sectores afines a Evo Morales La UMSA determinó en principio clases virtuales para el lunes y martes pasados; no obstante, dada la persistencia de los obstáculos, las actividades continuaron bajo esta modalidad toda la semana. Las protestas han sido constantes en la sede de Gobierno en estos días, sobre todo de los seguidores del expresidente Evo Morales quienes se movilizaron durante toda la semana para exigir la inscripción del líder cocalero como candidato a las próximas elecciones nacionales. Además de ello, también hubo medidas de presión de otros sectores que protestan por el alza de precios de productos de la canasta familiar y la falta de combustible.