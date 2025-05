Agenda informativa: sectores evistas continuarán con el asedio sobre el TSE para inscribir a candidatos de Pan-Bol

Conozca los hechos que pueden ser noticia este 28 de mayo

Ruth Nina protesta por la negativa del TSE a inscribir a los candidatos de Pan-Bol. Foto: Correo del Sur

– Pan-Bol y evistas no desisten en su intención de inscribir a Evo Morales

Los seguidores de Evo Morales y del Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) continuarán en esta jornada con el asedio a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el fin de presionar para que la Secretaría de Cámara de ese órgano del Estado acepte la inscripción de Evo Morales, Wilma Alanoca y la plancha de candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP); en consecuencia, persistirán con las movilizaciones no solo en la sede de Gobierno, sino en el resto del país, tal cual informó la dirigencia de esa alianza; además, que se intensificará la vigilia en los alrededores del TSE, ubicado en la zona de Sopocachi de La Paz. Según los movilizados, se debe acatar la disposición emitida por una sala constitucional de La Paz de manera inmediata y que no existe peligro alguno de postergar elecciones ya que todavía el 6 de junio se publican las listas finales. El TSE niega la posibilidad porque la etapa ya precluyó.

– El TSE espera la notificación judicial sobre el MTS y Pan-Bol

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) no recibió aún las notificaciones judiciales sobre la restitución de la sigla para el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan-Bol) y la orden de cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento Tercer Sistema (MTS); empero, los vocales electorales ya analizaron las acciones que tomará el órgano rector de los procesos electorales. Una de las primeras medidas es imponer el principio de preclusión en el caso de Pan-Bol, debido a que -afirman- la misma Sala Constitucional Cuarta expone en el fallo, que no se pueden abrir las inscripciones nuevamente. En cuanto al caso del partido de Félix Patzi, el ente electoral enviará al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar hasta que tome una determinación al respecto, para no provocar problemas en el proceso electoral de cara a los comicios de agosto venidero. En las próximas horas, la Sala Plena se reunirá para tratar estos temas.

– Temperaturas bajo cero en occidente y tormentas eléctricas en oriente

La ola polar anunciada por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología ya está en el país y se presenta con diferentes eventos climáticos adversos. En las regiones del Chaco y el oriente habrá precipitaciones con tormentas eléctricas en esta jornada; en tanto, en el altiplano, el termómetro descenderá cercanas o por debajo de los cero grados. El frente frío con tormentas eléctricas ingresa por Santa Cruz; la Cordillera protegerá de lluvias intensas a la sede de Gobierno, pero el frío se hará sentir con fuerza. El frente frío avanza desde Uruguay y Paraguay, mientras Bolivia ya comienza a sentir sus efectos, el complejo convectivo que acompaña este fenómeno trae lluvias y tormentas. Según los expertos en climatología, no será el único frente que se presentará en los meses fríos. Estos frentes gélidos se presentan entre seis a 12 veces al año y este invierno tiene una particularidad: es húmedo, lo que explica las inusuales tormentas recientes.

– YPFB afirma que en las próximas horas las filas por combustible disminuirán en el país

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) asegura que en las próximas horas ya se verán los efectos del trabajo para normalizar la distribución de combustibles que efectúa con el objetivo de reducir las largas filas registradas en las estaciones de servicio del país. La estatal petrolera insiste en que se cumple con la programación que se tiene en suministro de diésel y gasolina en el país lo que hará que, paulatinamente, se eliminen las filas en los surtidores. Según su presidente, Armin Dorgathen, tomará un tiempo de acuerdo al comportamiento del mercado la regularización del suministro, pero que el producto se despacha desde las plantas de YPFB; en consecuencia, las filas disminuirán paulatinamente. Yacimientos confirmó la importación tanto de diésel como gasolina desde Argentina, Paraguay y Perú, y que ahora se habilitó traer carburante desde la terminal de Mejillones de Chile, además que se espera hacer la descarga desde la terminal de Arica.

– Una marcha multisectorial exigirá una ley corta para salud en La Paz

El Sindicato de Ramas Médicas de la Salud Pública (Sirmes) La Paz, Fernando Romero protagonizará este miércoles una marcha de protesta para la aprobación de una ‘ley corta’ que permita la compra directa de medicamentos, insumos y equipos. En ese sentido, piden un incremento del presupuesto destinado a la salud y un informe que permita compras directas en equipos de anestesia para cirugías, entre otras medidas. La movilización partirá desde el cementerio a las 9:00 de la mañana, recorrerá el centro de La Paz y culminará en la Plaza Murillo. Además, contará con la participación de gremiales, transportistas y sectores universitarios. El reclamo surge tras la restricción de cirugías programadas en el Hospital del Niño desde el pasado 22 de mayo, debido a la falta de máquinas de anestesia. Solo se atienden casos de emergencia. El gobernador de La Paz, Santos Quispe, destituyó al director Wilfredo Pastén.

– Aeropuerto El Trompillo suspende operaciones por mantenimiento

Las operaciones en el aeropuerto El Trompillo de Santa Cruz, serán cerradas desde este miércoles, durante 15 días, a partir de las 15:30, para efectuar tareas dispuestas por Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol). La medida busca ejecutar trabajos de mantenimiento programados en áreas de movimiento y seguridad, cumpliendo con estándares operativos de la Reglamentación Aeronáutica Boliviana. Según la estatal, los trabajos garantizarán condiciones óptimas de operatividad y seguridad del aeródromo, priorizando el bienestar de usuarios, explotadores aéreos y personal aeronáutico, la labor se coordinó con instituciones del sector y se emitió el NOTAM (Aviso a Aviadores) correspondiente. El alcance de los trabajos incluye el mantenimiento de pistas y sistemas de seguridad, la verificación de infraestructura crítica para cumplir normativas internacionales y la optimización de señalización y equipos de navegación.