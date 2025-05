«Agradecer al pueblo boliviano»: Miguelito arribó a Santa Cruz para sumarse a ‘La Verde’, en La Paz

Miguelito Terceros llegó a Santa Cruz de la Sierra este miércoles con la motivación intacta luego de haber vuelto a jugar con América MG y convertir un tanto, tras que su suspensión por supuesta lesión racial se levantara el mediocampista fue claro sobre su momento:

“Muy feliz por tener esta nueva oportunidad, ¿no? Ansioso por empezar los entrenamientos y nada, ayudar a la Selección. Estoy bastante bien, la verdad”.

Consciente de la exigencia que implica representar a Bolivia, aseguró estar trabajando con especialistas para estar a la altura: “Vengo trabajando con bastantes profesionales para que pueda llegar de la mejor manera a estos dos partidos importantes que tenemos”. A eso se suma el respaldo que ha sentido de la afición:

“Sí, sí, la verdad que sí. Aprovechar el momento para agradecer a todo el pueblo boliviano, a todos ustedes también que me han estado apoyando en este momento difícil”.

Su regreso a la cancha, incluso anotando un gol para el América Mineiro, le devolvió la confianza:

“El partido de ayer me ha ayudado bastante. Tengo una moral buena, ritmo de juego, entonces llego bien”, dijo tras relatar su buen rendimiento: “Fue un partido muy importante, muy bonito también. Pude recuperar ritmo, pude asistir a mi compañero, pude hacer gol”.

Terceros se mantiene enfocado en los dos próximos encuentros:

“Todos los partidos son de igual importancia, pero tenemos en claro que son puntos muy importantes que van a hacer la diferencia”. Además, destacó el valor del compañerismo dentro del grupo:

“Es un jugador que nos gusta mucho… también es un compañero que siempre habla con nosotros, con los más jóvenes, conmigo, con Zabala, con Enzo. Le gusta compartir la experiencia que tiene y nos va a hacer falta”.

Sobre su evolución desde la anterior convocatoria, fue claro:

“Yo creo que la experiencia de poder jugar más partidos de titular… tener más roce internacional me está ayudando bastante”. Y aunque admite que la presión existe, la enfrenta con serenidad: “Solo hay que saber manejarla… vengo conversando con bastantes profesionales que me ayudan en lo mental”.

Por ahora, dedica un día a su familia antes de concentrarse por completo: “Aprovecharé el día para estar un poco con mi familia también, que es muy importante para mí… y nada, mañana ya enfocarme en la Selección”.

Finalmente, no oculta sus aspiraciones personales: “Sí, está en mi mente poder ayudar a la Selección con goles… si hay un delantero que no le gusta hacer goles, no es delantero”.