Alcócer admite que pagó $us 300 mil para ir como candidato a primer concejal de UCS

El recién elegido presidente del Concejo entregó ese monto en diferentes partidas, para financiar la campaña del alcalde Jhonny Fernández.

eju.tv / Video: Pepe Pomacusi

El recién elegido presidente del Concejo Municipal de Santa Cruz, Israel Alcócer, admitió que para acceder a la primera concejalía de la municipalidad con UCS tuvo que pagar al menos 300.000 dólares, dinero que entregó en diferentes partidas a solicitud del hoy Alcalde y presidente de su partido, Jhonny Fernández.

«Primero me invitaron para hacer campaña para Jhonny, para la UCS, cuando me llama Jhonny me dice ‘compañero, véngase a mi casa’, pero ahí ya me llaman otras personas y me dicen: ‘Mira, hay posibilidad que vayas de primer concejal, pero hay que poner para la campaña'», recordó Alcócer, quien el domingo fue elegido titular del órgano deliberante cruceño.

El concejal contó que respondió que vería cómo avanzaba el tema de la candidatura, pero esa misma noche que tomaron contacto con él le insistieron que «hay que poner para la campaña» que buscaba que Fernández sea elegido burgomaestre.

«Jhonny me indica que también hay que poner en la campaña, puse plata, pero no compré un cargo, eso que quede muy claro, yo no puse plata para tener un cargo, sino que fue después que me indicaron que es aportando la cosa», señaló el legislador municipal.

Respecto a los montos, Alcócer reconoció que entregó más de un cuarto de millón de dólares para financiar la campaña y aspirar a ser candidato a primer concejal por el partido del hoy Alcalde.

«Han sido más de 200.000 dólares, muchísimo más de 200.000 dólares, más o menos por ahí (300.000 dólares), fue por montos que se fue dando, pedían para publicidad, pedían para una cosa, para otra, entonces uno fue aportando todo ese dinero, esos aportes», detalló.

Alcócer se distanció de Fernández y el domingo fue elegido presidente del Concejo, en tanto que la también concejal ucesista Silvana Mucarzel se quedó con la secretaría del ente legislador municipal.