Alistan asambleas y protestas contra el Gobierno por la falta de soluciones a la crisis económica

Ante anuncio de movilizaciones del evismo, el subcomandante departamental de la Policía, Andrés Paz, indicó que se reforzó la seguridad del ente electoral y las instituciones públicas.

Ante la falta de carburantes, dólares y el encarecimiento de los precios de productos de la canasta familiar, diferentes sectores sociales alistan medidas de presión para esta semana en contra del Gobierno. Además cuestiona la falta de medidas para solucionar ese conflicto de manera estructural.

La presidenta de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa de Bolivia (Conamype), Helen Rivero, afirmó que más del 90% de las unidades productivas están paralizando sus operaciones debido a la falta de insumos y el incremento del precio de la materia prima.

“El sector de la micro y pequeña empresa está en terapia intensiva. En ese sentido, este miércoles se llevará a cabo una reunión en la ciudad de La Paz donde se va a sacar un manifiesto, además se definirán medidas de protesta porque ya no podemos seguir en esta situación”, informó.

La semana pasada también se registraron movilizaciones en diferentes regiones del país por los elevados costos de los productos. El litro de aceite comestible se cotizó en más de Bs 20, el quintal de harina oscila en Bs 450, el quintal de arroz Bs 700. Las ferias móviles de Emapa no lograron abastecer la demanda de la población.

La Central de Trabajadores de Bolivia (CTB) convocó a una marcha de cacerolas vacías que se realizará el miércoles, desde las 09:00, se concentrarán en el cementerio general y se dirigirán hasta la plaza Murillo donde protestarán y exigirán soluciones al Gobierno.

“Estas movilizaciones se dan a raíz de las mentiras del señor Luis Arce, hasta el momento no se ha solucionado el incremento de precios de la canasta familiar, no se solucionó la falta de dólares y el desabastecimiento de combustible. Lamentablemente, también se ha triplicado el costo de los medicamentos, ya no tenemos como acceder a los medicamentos”, afirmó el dirigente gremial Toño Siñani.

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari exigió la renuncia del presidente Luis Arce y convocó a los diferentes sectores sociales a movilizarse hasta lograr su objetivo.

“Exigimos la renuncia del gobierno de Luis Arce, en cualquier momento saldremos a las calles a bloquear hasta que este Gobierno traidor renuncie. Convocamos a las centrales agrarias, a las regiones y a las bases en general estar alertas”, dice la resolución de la federación campesina.

Las organizaciones sociales del municipio de Ayo Ayo, del departamento de La Paz también se pronunciaron y pidieron la dimisión del actual Gobierno por la falta de soluciones ante la crisis económica que atraviesa el país.

Transporte

La asamblea de la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte (Fedectrans) de Santa Cruz determinó dar plazo al gobierno hasta el 30 de mayo para que normalice el suministro de diésel y gasolina en esa región del país. De lo contrario, desde el 2 de junio no pagarán peajes y no descartan llevar a cabo un bloqueo de caminos.

“Se está dando plazo hasta el 30 de mayo para que se regularice la distribución de combustible, caso contrario, nosotros no vamos a pagar peaje en las trancas desde el 2 de junio. Nosotros estamos siendo afectados porque debemos esperar varios días para cargar combustible, que el gobierno también sienta la afectación en la economía”, afirmó el vicepresidente de esa federación, Freddy Rivas.

Entre tanto, el dirigente del Transporte Pesado de Oruro, Jorge Gutiérrez, consideró que ya no es oportuno iniciar medidas de protesta porque el Gobierno los usará como pretexto para deslindar su responsabilidad y culpar a los transportistas. En su criterio, la única solución es que se realice un cambio de gobierno a través de las urnas.

“La única solución es que se lleven a cabo las elecciones, no hay otra salida. Si nos vamos a movilizar y vamos a bloquear va a ser pretexto para que el Gobierno se quede y nosotros queremos que se vaya, no podemos seguir con estos conflictos que afectan a la población y a los transportistas”, expresó.

Evistas

Otro de los conflictos que deberá enfrentar el Ejecutivo es la movilización de los seguidores del expresidente Evo Morales que se desarrollará desde este lunes en la sede de gobierno, quienes exigen al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que registre la candidatura del exmandatario.

Ante el anuncio de esa medida de presión, el subcomandante departamental de la Policía, Andrés Paz, indicó que se reforzó la seguridad del ente electoral y las instituciones públicas para evitar afectaciones. Además, se realizan controles en las trancas e ingresos a la sede de gobierno.

“El comando departamental ha incrementado los controles en los ingresos a La Paz con la finalidad de identificar alguna actividad ilícita que pueda afectar a la ciudadanía, tenemos dispositivos de control en la tranca de Achica Arriba, Urujara y en Cotapata. También se tiene previsto el resguardo de instituciones públicas y mantener el orden público”, explicó.

